Borussia Dortmund: Irres Gerücht um Real-Star! Ist ER beim BVB bald mit seinem Bruder vereint?

Die nächsten Wochen und Monate wird sich Borussia Dortmund neben den restlichen Spielen in der Bundesliga auch um die Planung für die kommende Saison beschäftigen.

Dazu gehören auch Neuzugänge. Jetzt gibt es ein irres Gerücht aus Spanien. Holt Borussia Dortmund tatsächlich einen Real-Star?

Borussia Dortmund: Irres Gerücht um Real-Star Eden Hazard

Spielen Thorgan und Eden Hazard bald beim BVB zusammen? Laut einem irren Bericht aus Spanien wird der Superstar von Real Madrid mit den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht. Der Belgier ist in der spanischen Hauptstadt nicht glücklich und auch der Rekordmeister will ihn loswerden.

------------------------------

Die nächsten Pflichtspiele von Borussia Dortmund:

16. April, 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg (Heim)

23. April, 18.30 Uhr: FC Bayern (Auswärts)

30. April, 15.30 Uhr: VfL Bochum (H)

7. Mai, 15.30 Uhr: Greuther Fürth (A)

------------------------------

Wie der Radiosender „Cadena SER“ berichtet, hat Borussia Dortmund die besten Karten, falls Hazard Real im Sommer verlassen soll. Bei den Königlichen spielt er sportlich keine Rolle mehr und soll von der fetten Gehaltsliste runter.

Eden Hazard viel zu teuer für Borussia Dortmund

Mit Real-Präsident Florentino Perez hat der BVB schon seit langem enge und gute Beziehungen, versteht sich besonders mit Vorstands-Boss Aki Watzke sehr gut. Mögliche Verhandlungen um Hazard sollen allerdings komplett unabhängig vom den Real-Bemühungen um Wunsch-Stürmer Erling Haaland abgehalten werden, heißt es aus Spanien.

-----------------------------------------

Transfergerüchte zu Borussia Dortmund:

-----------------------------------------

Apropos Gehalt: Nur wenn Hazard heftige Abstriche macht, ist ein Wechsel nach Westfalen überhaupt vorstellbar. Mit einem Jahresgehalt von 20 Millionen Euro gehört er bei Real zu den Bestverdienern – für den BVB viel zu viel.

Eden Hazard zum BVB? Irres Gerücht aus Spanien. Foto: imago

Obendrein ist der belgische Nationalspieler auch noch extrem verletzungsanfällig. Seit seinem Wechsel zu Real Madrid war er lediglich in 65 Spielen auf dem Rasen, 68 Partien verpasste er verletzungsbedingt. Und weil er aktuell wegen eines kleinen Risses im Wadenbein noch rund einen Monat ausfallen wird, verschlechtert sich die Bilanz von Woche zu Woche.

Hazard braucht für die WM 2022 Spielzeit, die er bei Real aufgrund der vielen Verletzungen nicht bekommt. Ein Wechsel im Sommer ist so gut wie sicher. Besonders aus England soll es entsprechend auch schon Interessenten geben, darunter Newcastle United und der FC Arsenal, die auch ein deutlich höheres Gehalt als der BVB zahlen könnten. (oa)