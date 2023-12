Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain: Terzic verkündet Rückkehr zum CL-Kracher

Nach den zwei bitteren Rückschlägen in Stuttgart (0:2) und gegen Leipzig (2:3) wartet mit Paris Saint-Germain ein weiterer Brocken – nur diesmal in der Champions League. Gegen die Franzosen möchte das Team von Edin Terzic den Gruppensieg festigen und so eine starke Königsklassen-Gruppenphase veredeln.

Gegen das Star-Ensemble um Mbappé und Co. wird es sicherlich nicht einfach. Doch vor Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain gibt es personell zunächst gute Neuigkeiten: Sebastien Haller kehrt in den Kader zurück.

Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain: Haller kehrt nach Verletzung zurück

Seine bisherigen Leistungen in der dieser Saison waren alles andere als zufriedenstellend – für die Mannschaft, aber auch für sich selbst. Haller spielte in der vergangenen Rückrunde groß auf, doch davon ist in diesem Jahr nicht mehr viel zu erkennen. Er verlor seinen Stammplatz an Niclas Füllkrug und ist seit Saisonbeginn hinten dran.

Dazu kommt, dass er in den vergangenen Wochen immer wieder mit kleineren Blessuren zu kämpfen hatte. Zuletzt plagte ihn eine Innenbanddehnung im Knie. Er verpasste die Pokal-Pleite in Stuttgart sowie das Bundesliga-Topspiel gegen RB. Doch vor dem CL-Showdown gegen Paris hat Trainer Edin Terzic nun verkündet, dass der Ivorer wieder an Bord sein wird.

„Sebastien ist wieder voll im Training, hat in den letzten Tagen alles mitgemacht und hat keine Probleme mehr – das freut uns natürlich“, betonte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Das bringt Terzic wieder etwas mehr Alternativen für die Offensive.

Sabitzer und Wolf noch auf der Kippe

Neben Haller sieht die Personalsituation jedoch alles andere als rosig aus. Emre Can fehlt gesperrt, Thomas Meunier ist nicht registriert. Dazu fehlen Julian Ryerson und Youssoufa Moukoko ohnehin bis Jahresende. Hinter Marcel Sabitzer und Marius Wolf stehen weiterhin Fragezeichen. Bei beiden wird es eine enge Entscheidung, wie Terzic verriet.

Wolf konnte nach seiner Bänderdehnung wieder etwas trainieren. Sabitzer hingegen wird erst am Dienstag (12. Dezember) ins Training zurückkehren. Vor allem Wolf wäre für den BVB enorm wichtig. Denn mit Ryerson und Meunier fehlen die anderen beiden Rechtsverteidiger. Fällt auch Wolf aus, müsste Niklas Süle dort spielen. Dann wäre man sowohl auf der rechten Defensivseite als auch in der Zentrale enorm dünn besetzt.