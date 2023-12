Borussia Dortmund: Woche der Wahrheit – jetzt muss Terzic liefern

Vor rund zwei Wochen schien noch alles in Ordnung: Borussia Dortmund hatte gerade mit einem bärenstarken Auftritt beim AC Mailand den vorzeitigen Einzug in die Champions League klar gemacht. Inzwischen sieht die Welt beim BVB aber schon wieder ganz anders aus.

In der Bundesliga hat Borussia Dortmund den Anschluss verloren und auch im DFB-Pokal ist man inzwischen raus. Der BVB und Trainer Edin Terzic müssen jetzt zum Endspurt bis Weihnachten ansetzen, um Schlimmeres noch zu verhindern.

Borussia Dortmund droht den Anschluss zu verlieren

Die Champions League mal ausgenommen sieht es für den BVB aktuell überhaupt nicht gut aus. Man läuft den eigenen Ansprüchen hinterher. Nur vier Punkte aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen stehen zu Buche. Noch viel schlimmer: Nicht nur die Ergebnisse passen nicht mehr, sondern auch die Leistung auf dem Platz.

In den Spielen gegen die Top vier der Liga hatte man zuletzt fast immer das Nachsehen. Nur gegen Bayer Leverkusen nahm man mit Mühe und Not einen Punkt mit, gegen Bayern München (0:4), den VfB Stuttgart (1:2) und RB Leipzig (2:3) gab’s für den BVB nichts zu holen.

Die Auswirkungen sieht man inzwischen unmittelbar in der Tabelle: Der BVB steht nur noch auf Platz fünf, liegt nach der Pleite gegen Leipzig schon vier Punkte hinter den Champions-League-Rängen. Der Abstand zur Tabellenspitze ist noch größer: Schon ganze elf Zähler liegen die Dortmunder hinter Bayer Leverkusen.

Von der Meisterschaft will und darf bei Borussia Dortmund aktuell niemand mehr reden. Selbst mit einer ähnlichen Rückrunde wie in der vergangenen Saison wird das extrem schwierig. Viel wichtiger dürfte den Verantwortlichen jetzt aber sein, das große Ziel Champions-League-Qualifikation nicht zu gefährden.

Saisonziel in Gefahr – BVB muss jetzt liefern

Bis Weihnachten steht für den BVB nicht nur das letzte Gruppenspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain an, sondern vor allem zwei enorm wichtige Spiele in der Bundesliga. Die Gegner heißen Augsburg (16. Dezember, 15.30 Uhr) und Mainz 05 (19. Dezember, 20.30 Uhr).

Ohne wenn und aber: Borussia Dortmund muss jetzt liefern, ansonsten läuft man Gefahr noch vor Weihnachten sich einen großen Rückstand auf die Champions-League-Plätze einzuhandeln. Und dann könnte es trotz des großen Rückhalts im Verein auch langsam für Trainer Edin Terzic eng werden…