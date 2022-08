Borussia Dortmund: Juwel verlässt BVB und packt aus – ausgerechnet ER entschied den Transfer

Über diesen Transfer waren einige Fans von Borussia Dortmund alles andere als glücklich. Mit Bradley Fink verließ in den vergangenen Tagen ein hochtalentiertes Eigengewächs den BVB. Nun verriet der 19-Jährige, wie es zum Wechsel zum FC Basel kam.

Bradley Fink wuchs in der Schweiz auf und durchlief zunächst einige Jugend-Teams des FC Luzern. 2019 schloss der kantige Mittelstürmer sich der U17 von Borussia Dortmund an. Beim BVB zeigte Fink in den vergangenen drei Jahren sehr überzeugende Leistungen. In 53 Pflichtspielen für die U17- und U19-Teams erzielte er 48 Treffer und bereitete 17 weitere vor – eine irre Quote!

Borussia Dortmund: Fink-Wechsel verärgert Fans

Weil bei Borussia Dortmund in diesem Sommer mit Erling Haaland der große Stürmer-Star abwanderte und sein nomineller Nachfolger Sebastien Haller wegen einer bösen Hodenkrebs-Erkrankung lange Zeit ausfällt, hatten viele BVB-Fans gehofft, dass Fink die Möglichkeit bekäme, sich zu beweisen. Mit seiner Körpergröße von 1,91 Meter bringt er ein Gardemaß eines klassischen Mittelstürmers mit.

+++ Borussia Dortmund: BVB-Schock! Schwere Verletzung wieder aufgebrochen? +++

Doch alles kam anders. Fink zieht es zurück in seine Schweizer Heimat. Der Youngster wechselt für 800.000 Euro zum FC Basel. Dort war es ausgerechnet ein Ex-BVB-Star, der die entscheidende Überzeugungsarbeit leistete.

Borussia Dortmund musste Bradley Fink gehen lassen. Nun sprach das Juwel offen über seinen Wechsel. Foto: IMAGO/Thomas Bielefeld

„Das Telefonat mit Trainer Alex Frei hat mich total überzeugt davon, dass ich mich beim FCB als Spieler und Person so weiterentwickeln kann, wie ich es mir erhoffe“, sagt Fink im Gespräch mit dem Schweizer „Blick“.

----------------------------------------

Mehr zu Borussia Dortmund:

---------------------------------------

Alex Frei beim BVB

Von 2006 bis 2009 hatte Frei bei Borussia Dortmund gespielt. Besonders durch seine Treffer in Derbys gegen Schalke hatte der Schweizer Stürmer sich beim BVB-Anhang enorm beliebt gemacht.

+++ Dortmund – Bremen: Fans zerreißen ihre Mannschaft – „Keiner kann so gut auf die Euphoriebremse treten“ +++

Durch das Abwerben eines Dortmunder Talents dürften allerdings in diesem Transfer-Sommer nicht mehr Beliebtheits-Punkte hinzugekommen sein. (dhe)