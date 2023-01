Borussia Dortmund: Entscheidung bei Bellingham und Moukoko bahnt sich an!

Jude Bellingham und Youssoufa Moukoko sind die bestimmenden Personalien bei Borussia Dortmund. Der englische Mittelfeldspieler könnte den Klub ebenso wie der deutsche Stürmer im kommenden Sommer verlassen. Während der BVB bei Bellingham das Heft des Handelns in der Hand hält, läuft der Vertrag von Moukoko in sechs Monaten aus.

Am Dienstag (2. Januar) ist Borussia Dortmund bei den Leistungstests in ihre Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Gegenüber der „WAZ“ hat Sportdirektor Sebastian Kehl nun erklärt, wie der Plan der Borussen mit ihren beiden Top-Talenten ist.

Borussia Dortmund: Kehl will „zeitnahe“ Entscheidung

Dabei hat er klar gemacht, dass er so schnell wie möglich Klarheit in der Kaderplanung für die kommende Spielzeit haben möchte. „Wir möchten die Entscheidung natürlich recht zeitnah herbeiführen. Für alle Beteiligten ist es wichtig, Klarheit zu haben“, so der frühere Kapitän der Dortmunder. Laut diversen Medienberichten soll es im Trainingslager der Borussen im spanischen Marbella Gespräche zwischen Bellingham und den Verantwortlichen des BVB geben.

In diesen soll der Mittelfeldspieler dann mitteilen, wie er sich seine sportliche Zukunft vorstellt. Im Gegensatz zu Bellingham ist eine zeitnahe Entscheidung bei Youssoufa Moukoko, wie sie sich Kehl gegenüber der „WAZ“ gewünscht hat, nicht zu erwarten. Glaubt man den jüngsten Medienberichten, hat der 18-Jährige die letzten Angebote zur Vertragsverlängerung beim BVB abgelehnt.

Borussia Dortmund: Wann gibt es eine Moukoko-Entscheidung?

Neue Gespräche werden allerdings unweigerlich stattfinden müssen, damit Kehl anfangen kann, den Kader für die kommende Spielzeit zu planen. Weil Moukoko nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat, darf er nun offiziell mit anderen Klubs verhandeln, ohne den BVB davon in Kenntnis setzen zu müssen.

Mehr News:

Das bedeutet allerdings auch, dass sich eine endgültige Entscheidung noch hinziehen könnte, wenn Verhandlungen mit potenziellen Interessenten laufen – zum Leidwesen von Borussia Dortmund. Wie hier berichtet, könnte eine Entscheidung nun gefallen sein.