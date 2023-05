Jude Bellingham: Bahnt sich ein Hammer an? Plötzlich mischt sich dieser Top-Klub ein

Die Frage nach Jude Bellinghams Zukunft ist auch vier Wochen vor Saisonende nicht geklärt. Der Superstar von Borussia Dortmund soll sich noch immer nicht endgültig entschieden haben, ob er Schwarz-Gelb verlässt und wenn ja, wo er seine Karriere fortsetzen möchte.

Zuletzt wurde immer wieder über mögliche Destinationen diskutiert. Jetzt soll sich ein weiterer Top-Klub in das Rennen um Jude Bellingham einmischen. Demnach plane Manchester United konkrete Verhandlungen mit dem Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund.

Jude Bellingham: United mit „Geheimwaffe“?

Man könnte meinen, der Transfer-Poker um Jude Bellingham wäre eine Never Ending Story. Doch das Hin und Her um den jungen Briten wird zeitnah ein Ende finden müssen. Doch dies scheint noch relativ offen. Neben den Interessenten um Real Madrid, Manchester City und dem FC Liverpool soll sich auch Manchester United um den Mittelfeld-Star bemühen.

Dabei möchte United alle Register ziehen. Wie der „Daily Star“ meldet, soll ein neuer Mitarbeiter die Verhandlungen mit Borussia Dortmund und den englischen Nationalspieler von einem Wechsel nach Manchester überzeugen. Die Rede ist von Matt Hargreaves. Hargreaves wird zur kommenden Saison Chefverhandler der Red Devils und soll seine Arbeit schon vor Beginn der Sommer-Transferperiode angehen.

Das Besondere an dieser Personalie: Hargreaves war zuvor Marketing-Chef von Adidas. In dieser Funktion hatte er engen Kontakt zu einigen Top-Stars, darunter auch Bellingham. Seine persönliche Beziehung zum BVB-Star soll für United jetzt der entscheidende Faktor werden. Für den englischen Traditionsklub könnte der neue Chefverhandler also zur Geheimwaffe werden.

United statt Real und Liverpool?

Dass jetzt auch Manchester United im Poker um Jude Bellingham mitwirkt, war vor wenigen Wochen noch nicht zu erwarten. Zuvor wurden vor allem Real Madrid und der FC Liverpool als Interessenten gehandelt. Nachdem sich Liverpool zunächst aus dem Rennen um den Dortmunder verabschiedet haben soll, sei ein Wechsel zu den „Red Devils“ wieder denkbar.

In den letzten Wochen kristallisierte sich Madrid vermehrt als Ziel um den BVB-Star heraus. Doch nachdem der spanische Top-Klub weiterhin mit Modric und Kroos plant, steht auch dieser Transfer auf der Kippe. Neben Bellingham hätte Real mit Modric, Kroos, Camavinga und Tchouaméni gleich fünf Weltklasse-Akteure für zwei Positionen.

Ein Wechsel zu United könnte Sinn ergeben. Die „Red Devils“ haben die CL-Quali so gut wie sicher und bei United wäre Bellingham der Star, der das Team von Erik ten Hag wieder nach ganz oben bringen könnte. Dazu scheint Manchester United auch das finanzielle Paket stemmen zu können.