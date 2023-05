Borussia Dortmund buhlt um Mega-Talent – wird ER der nächste Transfer-Hammer?

Abdoulaye Kamara und Soumaila Coulibaly hat Borussia Dortmund bereits 2021 von Paris Saint-Germain geholt. Zudem kam 2017 Dan-Axel Zagadou zum Revierklub und war im Gegensatz zu den anderen beiden Talenten, die eher in der 3. Liga für die Reservemannschaft spielen, in 92 Pflichtspielen für die Profis im Einsatz. Nun könnten die Schwarzgelben das nächste Mega-Talent aus der französischen Hauptstadt verpflichten.

So soll Borussia Dortmund an einem PSG-Juwel interessiert sein, das heiß begehrt ist. Doch damit ist der BVB nicht allein. Zahlreiche Klubs wollen den Youngster. Auch aus der Bundesliga gibt es Interessenten. Wer bekommt am Ende den Zuschlag?

Borussia Dortmund buhlt um PSG-Talent

Er ist 1,96 Meter groß, spielt in der Innenverteidigung und hat mit seinen 17 Jahren bereits viel Erfahrung bei den Profis gesammelt: Die Rede ist von El Chadaille Bitshiabu. Das Defensiv-Juwel von Paris Saint-Germain erweckt aktuell großes Interesse aus Fußball-Europa – darunter auch von Borussia Dortmund.

So berichtet die französische Zeitung „L’Èquipe“, dass der BVB um den Youngster buhlt. Damit ist der BVB aus der Bundesliga jedoch nicht allein. Schon am vergangenen Mittwoch sollen sich Vertreter von Paris und Eintracht Frankfurt getroffen und über einen möglichen Transfer gesprochen haben.

El Chadaille Bitshiabu ist heiß begehrt. Spielt er bald bei Borussia Dortmund? Foto: IMAGO/Le Pictorium

Doch die Dortmunder könnten den Frankfurtern jetzt dazwischenfunken. Bitshiabu, der erst kürzlich seinen Berater gewechselt und sich jetzt von Star-Agent Jorge Mendes vertreten lässt, will unbedingt wechseln. Sein Vertrag bei PSG läuft bis 2024, damit hat der Scheichklub nur noch in diesem Sommer die Möglichkeit, ihn für viel Geld zu verkaufen.

Schnappt Dortmund bei PSG-Juwel zu?

Den Gerüchten nach sollen die Pariser Bitshiabu für 15 Millionen Euro ziehen lassen. Eine Summe, die für ein Talent erstmal viel klingt, aber Borussia Dortmund würde wohl für das hoffnungsvolle Talent viel Geld ausgeben.

Der Linksfuß ist sowohl physisch als auch technisch sehr stark mit seinen 17 Jahren. Der Youngster kann als Abwehrspieler auch hinten links spielen und ist auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar. Aktuell kommt er auf 13 Pflichtspiel-Einsätze für die Profis von PSG. Sein Champions-League-Debüt feierte er im Achtelfinale gegen den FC Bayern.