Borussia Dortmund: Fans können aufatmen – Transfer-Entscheidung um Leistungsträger gefallen

Trotz des spannenden Meisterschaftskampfes in der Bundesliga richtet sich der Blick der Vereinsbosse von Borussia Dortmund schon jetzt auf die Transferphase nach der Saison. Die Kaderplanungen für die nächste Spielzeit laufen bereits auf Hochtouren.

Knapp vier Wochen vor dem letzten Spieltag kommt rund um eine Personalie jetzt etwas Licht ins Dunkle. Stammkeeper Gregor Kobel wird wohl auch in der nächsten Saison für Borussia Dortmund auflaufen. Ein wichtiges Zeichen für Schwarz-Gelb.

Borussia Dortmund: Nummer Eins bleibt im Pott

Gregor Kobel ist sicherlich einer der besten Torhüter der Bundesliga. Der Schweizer ist seit seinem Wechsel zum BVB die unangefochtene Nummer Eins und liefert Woche für Woche starke Leistungen ab. Kobel ist einer der Gründe dafür, dass Schwarz-Gelb weiterhin von dem Titel träumen darf. Längst ist der 25-Jährige ein absoluter Top-Keeper. Mit seinen starken Auftritten in den letzten Monaten machte der BVB-Schlussmann auf sich aufmerksam.

Besonders der FC Chelsea soll heiß auf Kobel gewesen sein. Die Londoner suchen eine neue Nummer Eins. Die Wunschlösung: Kobel. Doch alle BVB-Fans können befreit durchatmen. Denn: Laut Sky-Reporter Jesco von Eichmann wird der Schweizer auch in der kommenden Saison in Dortmund zwischen den Pfosten stehen. Nach unseren Informationen bleibt er in diesem Sommer auf jeden Fall bei Borussia Dortmund“, so der BVB-Experte.

Eine gute Nachricht für die Borussia. Kobel ist einer der großen Konstanten in dieser Saison. Trotz seiner zwischenzeitlichen Verletzung ist er wohl der Keeper der Saison und gibt der Defensive von Schwarz-Gelb enorm Stabilität. So wird es demnach auch in der kommenden Saison sein.

Verein strebt Verlängerung an

Vorerst bleibt Kobel den Westfalen also erhalten. Damit das so bleibt, planen die Vereinsbosse des BVB, den im Juni 2026 auslaufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern. Laut übereinstimmenden Medienberichten winkt Kobel mit dem neuen Arbeitspapier zudem eine saftige Gehaltserhöhung. Im Raum steht ein Gehalt von 12 bis 13 Millionen Euro pro Jahr. Damit würde Kobel zu den absoluten Top-Verdienern beim BVB aufsteigen. Derzeit soll sein Gehalt bei rund vier Millionen Euro pro Jahr liegen.

Auch Kobel selbst kann sich demnach einen langfristigen Verbleib in Dortmund vorstellen. Der Torhüter soll noch „extrem viel“ mit Schwarz-Gelb vorhaben. Derzeit dürfte sein größter Fokus wohl auf dem Endspurt der Bundesliga-Saison liegen. Mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft würde einer seiner wohl größten Träume schon in seiner zweiten Saison im Pott in Erfüllung gehen.