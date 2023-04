Borussia Dortmund: Unter Applaus der Stars – Juwel startet beim BVB durch

Zwei Spieler holte Borussia Dortmund im Winter. Mit der Verpflichtung von Julian Ryerson reagierten die Bosse auf den erneuten Ausfall von Thomas Meunier. Der Neuzugang von Union Berlin spielte sich in Windeseile in der ersten Mannschaft fest.

Dem zweiten Neuzugang war dagegen noch keine einzige Spielminute vergönnt. Julien Duranville fand unter dem Jubel der Fans seinen Weg zu Borussia Dortmund. Allerdings hatte er bisher mehr mit Rückschlägen zu kämpfen. Jetzt startet er endlich durch.

Borussia Dortmund: Duranville wieder da

Dass Duranville nicht sofort zum Zug würde, war dem BVB sicherlich bewusst. Mit seinen 16 Jahren muss der Flügelspieler zunächst langsam an die Bundesliga-Belastung herangeführt werden. Zudem kam er bereits verletzt und angeschlagen ins Ruhrgebiet.

Schon zu seiner Zeit in Anderlecht erlitt Duranville einen Muskelteilabriss im Oberschenkel, musste auch nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund zunächst Rehasport betreiben. Anfang März schien es dann so, als könne er endlich ins Training einsteigen, erlitt aber bald einen Rückschlag. Doch jetzt ist es endlich so weit.

Trainingsstart unter Applaus

Am Dienstag gab es vor dem Start der Trainingseinheit einen besonderen Moment: Die Spieler von Borussia Dortmund versammelten sich kurz und begrüßten Duranville mit Applaus zurück in ihrer Mitte. Der Belgier absolvierte erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings.

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu seinem BVB-Debüt, das er am liebsten noch in dieser Saison feiern würde. Ob es so weit kommt, bleibt allerdings abzuwarten. Nach der langen Verletzung und dem Rückschlag werden die Dortmunder mit ihrem Youngster noch behutsamer umgehen.

Borussia Dortmund: Das ist der Plan mit Duranville

Spätestens also nach der Sommerpause, werden die Fans den Winterzugang auch in Spielen auf dem Feld erleben. Dabei ist Duranvilles Aufgabe klar. Mit seiner Geschwindigkeit und seiner Technik soll er neue Elemente auf die Außenbahn der Schwarz-Gelben bringen.

Dort ist Borussia Dortmund in der Breite nicht so besetzt, wie man es sich wünscht. Karim Adeyemi und Donyell Malen sind aktuell zwar in guter Form, doch dahinter wird es dünn. Ein Problem, dass Duranville beheben soll.