Borussia Dortmund: Augsburg der Stolperstein? DAS muss der BVB dringend abstellen

Nach der 5:2-Gala gegen Borussia Mönchengladbach muss Borussia Dortmund am kommenden Sonntag (21.Mai, 17.30 Uhr) beim FC Augsburg ran. Die Fuggerstädter kämpfen weiterhin um den Klassenerhalt und dürften ein äußerst unangenehmer Gegner werden.

Angesichts der Tabellenkonstellation ist Borussia Dortmund allerdings zum Siegen verdammt. Um den Meisterschaftskampf bis zum letzten Spieltag spannend zu halten oder gar einen Spieltag vor Schluss an den Bayern vorbeizuziehen, muss die Mannschaft von Edin Terzic eine, aus BVB-Sicht, unschöne Statistik aufbessern.

Borussia Dortmund: Schwierigkeiten bei Kellerkindern

Ein Auswärtsspiel in Augsburg ist nie einfach. Der FCA steht seit Jahren für eine unangenehme und schwer zu bespielende Art und Weise. Vor allem zu Hause zeigen die Fuggerstädter starke Leistungen und haben in der laufenden Saison schon den ein oder anderen großen Klub geärgert. So gewann man zu Hause gegen Bayern, Gladbach, Leverkusen und Union Berlin jeweils mit 1:0. Damit dem BVB nicht das gleiche Schicksal widerfährt, gilt es eine hoch konzentrierte Leistung abzurufen und den Pflichtsieg einzufahren.

Das gelang Schwarz-Gelb in der laufenden Rückrunde nicht immer. Die Duelle gegen die Abstiegskandidaten sind definitiv ein Schwachpunkt, vielleicht der einzige Schwachpunkt, in der sonst überragenden Bundesliga-Rückrunde des BVB. Vor allem in der Fremde hat man in der laufenden Halbserie große Problemen gegen vermeintlich schwächere Mannschaften. Auf Schalke holte man nur ein Punkt, in Stuttgart warf man den Sieg in letzter Sekunde weg und auch in Bochum schaffte es Dortmund nicht, die drei Punkte mitzunehmen. Dazu hatte man auch bei dem knappen 1:0-Auswärtssieg in Hoffenheim zeitweise große Probleme und hätte sich über ein Unentschieden nicht beschweren dürfen.

Das darf der Borussia am Sonntag nicht passieren. In Augsburg muss gewonnen werden. Andernfalls könnte der Traum von der neunten deutschen Meisterschaft schon am kommenden Wochenende vorbei sein. Augsburg hat den Klassenerhalt noch nicht sicher und könnte mit einer Niederlage wieder ganz unten reinrutschen. Das möchten die bayrischen Schwaben verhindern und auch das 13. Bundesliga-Jahr am Stück klarmachen.

FCA-Coach gönnt BVB den Titel

Trotz dieses Plans würde sich FCA-Trainer Enrico Maaßen über die Meisterschaft des BVB freuen. Der 39-Jährige war von 2020 bis 2022 Trainer der U23 des BVB und stieg mit der Borussen-Reserve 2021 in die Dritte Liga auf. Dementsprechend groß ist die Verbundenheit mit seiner „alten Heimat“. „Ich würde mich freuen, wenn Dortmund Meister wird“, erklärte Maaßen vor dem Duell mit seinem Ex-Arbeitgeber.

Dennoch brauche Augsburg dringend die drei Punkte, um den Klassenerhalt fix zu machen. „Die wollen wir im nächsten Spiel zu Hause holen“, betonte der Augsburg-Coach. Man werde „alles raushauen“ und „richtig unangenehm agieren“, erklärte Maaßen. Gegen diese unangenehme Art gilt es für Schwarz-Gelb dagegenzuhalten.

Es wird also eine schwere Aufgabe, in Augsburg zu bestehen. Doch der BVB hat einen starken Lauf und reist mit einer enorm breiten Brust in die Fuggerstadt. Das Team von Edin Terzic schwebt nach den jüngsten Machtdemonstrationen in den letzten beiden Heimspielen sportlich auf Wolke sieben und möchte diesen Flow mit in das letzte Heimspiel nehmen.