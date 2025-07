Nächste Epstein-Bombe geht hoch: Jetzt wird’s eng für Trump

Neuer Hammer in der Affäre um die Epstein-Akten: Die angesehene Zeitung „Wall Street Journal“ berichtet am Mittwoch, dass Donald Trump schon im Mai eine pikante Mitteilung erhielt. Demnach sei er von seiner Justizministerin Pam Bondi, seiner früheren Anwältin, darüber informiert worden, dass sein Name in den brisanten Akten steht. Er soll sogar mehrfach vorkommen in den Papieren!

In dem ganzen Fall geht es um damals minderjährige Frauen, die schwere Vorwürfe gegen prominente Männer aus dem Umfeld des mittlerweile toten Epstein erheben. Für Donald Trump wird die ganze Geschichte immer unangenehmer. Im Wahlkampf versprach er die Freigabe der Akten. Jetzt blockt er das ab und will er keine Transparenz mehr schaffen – möglicherweise um etwas vor der Öffentlichkeit zu verbergen? Trump bekommt die Debatte nicht vom Tisch!

Trump-Lager will Parlament früher in die Sommerpause schicken

So schaukelt sich die Affäre um die Offenlegung der Akten um Jeffrey Epstein auch im US-Kongress weiter hoch. Um eine Abstimmung über die Freigabe der Akten zu verhindern, will der republikanische Chef des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, die Abgeordneten sogar vorzeitig in die Sommerpause schicken! Das berichten die „New York Times“ und weitere Medien übereinstimmend.

Die Demokraten werfen Johnson vor, durch dieses Manöver eine für Trump unerfreuliche Abstimmung zum Epstein-Fall auszubremsen. Auch Ex-Präsident Barack Obama stichelt nun gegen seinen Nachfolger.

Obama stichelt: „Schwacher Ablenkungsversuch“

Trump hatte Obama in den vergangenen Tagen plötzlich „Verrat“, einen Putschversuch und den früheren Versuch der Wahlmanipulation vorgeworfen, weil Hillary Clinton gegen Donald Trump so hätte gewinnen sollen. Eine wilde Verschwörungstheorie! Obama reagiert cool. Trumps. Sein Sprecher: „Diese bizarren Anschuldigungen sind lächerlich und ein schwacher Ablenkungsversuch.“ Diese Aussage ist ganz offensichtlich eine Anspielung auf die aktuelle Epstein-Lage.

Wie will Trump aus dieser Lage herauskommen? Möglicherweise wird er das „Wall Street Journal“ erneut juristisch angehen. Er klagte schon, weil das Blatt einen Artikel veröffentlicht hatte, in dem es hieß, Trump habe Epstein einen anzüglichen Brief zu dessen 50. Geburtstag geschickt.