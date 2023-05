Borussia Dortmund: Star träumt schon von Meisterfeier – „Dann will ich vorangehen“

Auch zwei Spieltage vor Schluss lebt der große Traum von Borussia Dortmund noch. Der BVB kämpft, dank einer herausragenden Rückrunde, bis zum Schluss um die Meisterschaft. Auch wenn man auf einen Patzer der Bayern angewiesen ist, glaubt ganz Dortmund weiter an die neunte deutsche Meisterschaft.

Gelingt es Borussia Dortmund tatsächlich noch, den FC Bayern abzufangen, brechen in Dortmund wohl alle Dämme. Mit der Schale um den Borsigplatz fahren und mit den Fans feiern – davon träumt ein BVB-Profi schon jetzt.

Borussia Dortmund: Süle wird zum Feierbiest

Viele Fußballprofis dürften die Sommerpause schon durchgeplant haben. Nach einer langen und anstrengenden Saison heißt es für die Fußballer nach der Saison: Durchatmen, Beine hochlegen und Batterien aufladen. Davon möchte Niklas Süle derzeit aber noch nichts hören. Der Innenverteidiger kämpft mit seinem Team um die deutsche Meisterschaft. In zwei Wochen soll in Dortmund bestenfalls Ausnahmezustand herrschen.

Wie Süle am Dienstag (17. Mai) im Rahmen des öffentlichen Trainings erklärte, habe er noch keinen Sommer- und Erholungsurlaub geplant. Die Planungen für die spielfreie Zeit würden erst nach der Saison anlaufen. Der Grund: Süle hofft, die Bayern doch noch abzufangen und mit dem BVB die Schale an den Borsigplatz zu holen. „Ich habe jetzt nach dem 28. Mai erst mal nichts geplant – mit der Hoffnung, dass wir da von mir aus auch in den Bierkönig gehen“, verriet der Defensiv-Akteur.

++ Borussia Dortmund: Terzic trauert um BVB-Abgang – „Einer meiner absoluten Lieblinge“ ++

Er hoffe, „dass da was Großes auf uns wartet. Wie ich gehört habe, wird das hier sehr stark gefeiert.“ Zwar konnte Süle mit dem FC Bayern bereits fünfmal die Schale gewinnen, mit dem BVB wäre die Meisterschaft aber etwas ganz Besonderes. „Falls ich das erleben darf, würde ich mich sehr freuen und bin da natürlich auch einer, der dann vorangehen möchte“, so Süle. Erst Borsigplatz, dann Ballermann – im Fall der Meisterschaft würden auf Süle und Co. einige feuchtfröhliche Tage warten.

Süle glaubt an Bayern-Patzer

Für dieses Szenario bedarf es dringend ein Punktverlust der Bayern. Dabei hofft man sowohl auf Leipzig und Köln, die noch zum Stolperstein des Rekordmeisters werden könnten. An einen solchen Ausrutscher der Bayern glaubt Süle weiterhin. Das gesamte BVB-Team halte den Glauben aufrecht, betonte der 27-Jährige. „Es war eine sehr turbulente Saison, in der wir uns das selbst erarbeitet haben, in diese Position zu kommen“, so der Ex-Bayern-Profi. Dies gelte es nun durchzuziehen.

Mehr News:

Der Gedanke an eine mögliche Meisterekstase in Dortmund könnte in der jetzigen Situation noch einmal der letzte Push sein, den die Spieler benötigen, um den großen Traum wahr werden zu lassen. Was bei einem Titelgewinn um den Borsigplatz los wäre, hat man schon 2011 und 2012 gesehen. Damals kam Dortmund aus dem Feiern kaum mehr heraus.