Borussia Dortmund: Ajax möchte Top-Talent zurückholen! Verliert Schwarz-Gelb ein Riesen-Juwel?

Borussia Dortmund setzt, wie kaum ein anderer Verein in Deutschland, immer wieder auf junge Talente, die im Laufe der Zeit zu absoluten Top-Stars reifen. Meistens werden diese Talente schon für die Junioren-Teams des BVB geholt und über die U17 und die U19 von Schwarz-Gelb an die Profis herangeführt.

Einer dieser Juwelen ist Julian Rijhoff. Der Niederländer spielt in der U19 von Borussia Dortmund und zählt zu den größten Nachwuchstalenten Europas. Rijkhoff schieß den BVB regelmäßig zum Sieg. Doch nun droht dem BVB der Abgang des Nachwuchsangreifers.

Borussia Dortmund: Rijkhoff zurück in die Niederlande?

Julian Rijkhoff ist zweifelsohne der Star der U19-Mannschaft des BVB. Der Niederländer überzeugt nicht nur mit einer unfassbaren Torquote, sondern auch mit einem starken Dribbling und einer guten Ballbehandlung. Er gilt als das nächste große Sturm-Talent für Schwarz-Gelb. Doch Rijkhoff könnte ab der kommenden Saison für eine andere Mannschaft auf Torejagd gehen. Denn Ajax Amsterdam plant laut mehreren Medienberichten eine Rückholaktion des 18-Jährigen.

Rijkhoff war 2021 von der Nachwuchsabteilung der Niederländer in die U17 des BVB gewechselt. Seither ist er die große Sturm-Hoffnung der nächsten Jahre. Rijkhoff hatte erst vor kurzem seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Dennoch sind die Ajax-Bosse wohl scharf auf den Dortmund-Knipser. Es soll bereits erste Gespräche zwischen Ajax-Verantwortlichen und der Beraterseite von Rijkhoff gegeben haben. Ein Transfer des 18-Jährigen scheint derzeit aber unrealistisch.

Denn beim BVB plant man fest mit dem Angreifer. Ein fester Verkauf des Mittelstürmers käme nicht infrage, höchstens einer Leihe ohne Kaufoption würde der BVB vielleicht zustimmen. „Wir sind im engen Austausch mit ihm sowie seinem Berater und werden uns im Sommer gemeinsam Gedanken darüber machen, was für seine Entwicklung am sinnvollsten ist. Denn man sollte nicht vergessen: Julian gehört immer noch zum Jungjahrgang der U19“, erklärte Borussen-Sportdirektor Sebastian Kehl erst kürzlich.

Vier Tore im Halbfinal-Hinspiel

Rijkhoff hat eine beeindruckende Statistik vorzuweisen: In 15 U19-Bundesligapartien erzielte der Niederländer 15 Tore und bereitete vier weitere vor. Unter anderem dank seiner Tore gewann der BVB die Westdeutsche Meisterschaft und zog in die Endrunde um die deutsche Junioren-Meisterschaft ein. Im Halbfinal-Hinspiel bei Hertha BSC Berlin gab es eine wahre „Julian Rijkhoff-Show“. Dortmund gewann 4:0 – Rijkhoff erzielte alle vier Treffer und schoss sein Team so fast im Alleingang in das Finale. So ist eine derartige Aufholjagd der Herthaner im Rückspiel nicht zu erwarten.

Ein weiterer Grund für den BVB, dieses Talent nicht ziehen zu lassen. Ein Transfer von Rijkhoff zurück zu Ajax scheint unrealistisch. Das große Interesse, ihn zurückzuholen, ist jedoch ein weiteres Zeichen und eine Bestätigung für seine unglaublichen Auftritte in diesem Jahr. Schafft es der BVB, Rijkhoff zu halten, könnte mit ihm der nächste Star in Dortmund heranreifen.