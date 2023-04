Borussia Dortmund ohne Chance? Dieser Transfer wird für den BVB zur Mammutaufgabe

Noch ist keine Entscheidung über die Zukunft von Jude Bellingham gefallen. Borussia Dortmund muss sich aber darauf vorbereiten, dass das Supertalent im Sommer seine Koffer packt und zu einem echten Top-Klub in Europa wechselt.

Schon jetzt wird Borussia Dortmund mit zahlreichen möglichen Bellingham-Nachfolgern in Verbindung gebracht. Ein Name, der immer wieder genannt wird, ist Kephren Thuram, doch eine Verpflichtung ist für den BVB ein schwieriges Unterfangen.

Borussia Dortmund: Thuram im BVB-Fokus

Real Madrid, FC Liverpool, Manchester City – zahlreiche finanzkräftige Top-Klubs haben Jude Bellingham auf dem Zettel. Dass der 19-Jährige den BVB im Sommer verlässt, ist durchaus wahrscheinlich. Die große Frage, die sich dann stellt: Wie ersetzt Borussia Dortmund sein Supertalent?

Genügend Ablöse dürfte ein Verkauf von Bellingham dem BVB einbringen. Das nötige Kleingeld für eine Verpflichtung wäre also da – möglicherweise auch für Kephren Thuram. Der 22-Jährige von OGC Nizza soll laut übereinstimmenden Medienberichten ein Thema bei Borussia Dortmund.

Kephren Thuram ist der kleine Bruder von Gladbachs Marcus Thuram und der Sohn der Frankreich-Legende Lilian Thuram. Kephren ist in der Jugend von AS Monaco groß geworden und steht seit 2019 bei Nizza unter Vertrag. Bei dem französischen Top-Klub ist der 22-Jährige nun in der dritten Saison Stammspieler.

Heftige Konkurrenz bei Thuram

Mit seiner Dynamik und Körperlichkeit hat Thuram das Interesse von zahlreichen Top-Klubs auf sich gezogen. Denn Borussia Dortmund ist nicht der einzige Verein, der ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen hat. Laut dem Portal „Fußballtransfers“ ist auch der FC Liverpool, Paris Saint-Germain und Real Madrid interessiert.

Das senkt nicht nur die Chancen von Borussia Dortmund, sondern treibt auch den Preis für Thuram in die Höhe. Schon jetzt ist von rund 50 Millionen Euro die Rede. Eine Summe, bei der der BVB trotz Bellingham-Einnahmen ins Grübeln kommen wird.