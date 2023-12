Borussia Dortmund heiß auf Innenverteidiger-Juwel – doch es gibt einen Haken

Jude Bellingham, Youssoufa Moukoko, Erling Haaland: Bei Borussia Dortmund sind schon einige Youngsters zu absoluten Superstars herangereift. Jetzt hat der BVB ein Innenverteidiger-Juwel auf den Zettel…

Die gesamte Verteidigung von Borussia Dortmund konnte zuletzt überzeugen – doch das war in dieser Saison nicht immer so. Es gab auch einige weniger gute Auftritte. Jetzt könnte sich zusätzliche Abwehr-Verstärkung aus den Niederlanden anbahnen. Der BVB ist offenbar heiß auf ein echtes Top-Talent.

Borussia Dortmund soll um dieses Ajax-Talent buhlen

Wechselt Jorrel Hato ins Ruhrgebiet? Der 17-Jährige steht aktuell bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. Zahlreiche Top-Klubs sollen die Fühler nach ihm ausgestreckt haben, darunter unter anderem Bayern München. Das berichtet das Online-Portal „fußballtransfers.com“.

Erst in der vergangenen Saison kam Hato aus der Reservemannschaft zu den Ajax-Profis – und startete dort durch. Mit seinen jungen 17 Jahren ist er schon ein echter Leistungsträger, hat seinen Stammplatz sicher. In der laufenden Spielzeit gelangen ihm in 19 Pflichtspielen ein Tor und eine Vorlage.

Auch Real Madrid und Liverpool haben Interesse an Top-Talent

Der Innenverteidiger kann auch auf dem linken defensiven Flügel spielen. Für die Dortmunder wäre er ein echter Gewinn. Das Problem: Neben Dortmund und Bayern sind auch andere Top-Klubs wie Real Madrid oder FC Liverpool hinter dem Juwel her. Aktuell besitzt Hato einen Vertrag bei Ajax bis zum Sommer 2025. Es bleibt abzuwarten, wohin es ihn in Zukunft verschlägt…

