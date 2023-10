Borussia Dortmund: Brutale Ohrfeige im TV – Nagelsmann straft BVB-Profis ab

Nagelsmann-Mania beim DFB. Seit der Ex-Bayern-Coach die Nationalmannschaft übernommen hat, ist die Euphorie zurückgekehrt. Ein wichtiger Impuls vor der Europameisterschaft im eigenen Land. Doch bei Borussia Dortmund hat nicht jeder profitiert.

++ Nagelsmann sorgt gleich für Hammer – Fans fällen eindeutiges Urteil ++

Einige Spieler von Borussia Dortmund bekamen vom neuen Bundestrainer gleich mal die kalte Dusche und mussten zu Hause bleiben. Besonders für Emre Can, Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi ist das eine Ohrfeige. Und es kommt noch schlimmer.

Borussia Dortmund: Offene Nagelsmann-Worte

Obwohl der BVB noch keine Niederlage in der Bundesliga kassiert hat, war der Saisonstart bisweilen holprig. Dabei hatte besonders das genannte Trio so seine Probleme und war keinesfalls unumstritten. Das führte letztlich auch dazu, dass sie nicht für die USA-Reise nominiert wurden.

++ Unmittelbar vor Nagelsmann-Debüt – DFB sorgt für krasse Überraschung ++

Nur eine Phase oder schon das endgültige Aus für die Heim-EM im kommenden Jahr? Vor dem Spiel sprach Nagelsmann am Mikrofon von RTL auch über die Spieler von Borussia Dortmund. Besonders offen äußerte er sich zu Emre Can.

Can und Schlotterbeck am Pranger

Dortmunds Neu-Kapitän habe „keine ganz leichte Situation gehabt“, resümierte Nagelsmann. Denn trotz der Binde musste er wegen schwacher Leistungen zuletzt öfter mal auf die Bank. Für ihn gehe es darum, die Stabilität der letzten Rückrunde wieder zu finden.

Auch Schlotterbeck bekam klare Worte. Der Innenverteidiger habe zu viele Fehler gemacht. Dennoch sei er ein Spieler, „den wir brauchen“, so Nagelsmann. Die Tür ist also für beide keinesfalls zu.

Borussia Dortmund: Spieler müssen liefern

Nagelsmann unterstrich, dass die nicht nominierten Spieler weiter zum Team gehören würden. Sie würden alle Inhalte von Besprechungen bekommen. „Sprich, die können sich mit Selbststudium auch gut vorbereiten und gerne über gute Leistungen in der Bundesliga präsentieren“, sagte er bei RTL.

Weitere Nachrichten für dich:

Die Mission ist also klar: Can und Schlotterbeck, aber auch Adeyemi oder ein Felix Nmecha müssen jetzt in der Bundesliga für Borussia Dortmund liefern. Sonst wird es schwierig unter dem neuen Bundestrainer.