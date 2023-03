Borussia Dortmund: Auftritt von BVB-Star löst heftige Fan-Diskussion aus – „Nicht überbewerten“

Marco Reus, Sebastien Haller, Raphael Guerreiro, Donyell Malen – bei Borussia Dortmund stachen beim 6:1-Kantersieg gegen den 1. FC Köln gleich mehrere Spieler heraus. Für große Augen sorgte auch der Auftritt von Mo Dahoud.

Der 27-Jährige stand nach den Ausfällen von Emre Can und Salih Özcan erstmals seit dem 1. Bundesliga-Spieltag wieder in der Startelf von Borussia Dortmund. Unter den Fans sorgte der Auftritt angesichts der bevorstehenden Trennung für heftige Diskussionen – von Teamkollege Reus und Trainer Edin Terzic gab’s ein Sonderlob.

Borussia Dortmund: Sonderlob für Dahoud

„Ich möchte noch eine Sache sagen. Mo Dahoud hat heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Er ist so lange raus gewesen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, nach längerer Zeit so zu spielen. Es hat mir richtig gut gefallen mit welcher Präsenz er auf dem Platz steht. Er ist ein toller Fußballer“, lobte Reus seinen Freund am Sky-Mikrofon.

Und auch Trainer Edin Terzic verteilte ein Sonderlob: „Für Mo war es nicht leicht, es waren ganz turbulente Wochen für ihn, und heute war er gefühlt seit sieben Monaten das erste Mal wieder auf dem Platz und hat das richtig gut gemacht.“

Lange wird man solche Auftritte von Dahoud im BVB-Trikot allerdings nicht mehr sehen. Der 27-Jährige wird den Verein im Sommer ablösefrei verlassen. Das gab Sportdirektor Sebastian Kehl bereits vor einigen Wochen bekannt.

Dahoud geht – nicht alle Fans sind glücklich

Unter den Fans ist man sich nach Dahouds Galavorstellung nicht mehr einig, ob der Abgang die richtige Entscheidung ist. „Guerreiro und Dahoud machen es einem echt schwer. Wäre extrem bitter beide ablösefrei zu verlieren“, schreibt ein Fan auf Twitter. Bei Guerreiro, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer ausläuft, herrscht relativ große Einigkeit. Bei ihm ist allerdings auch noch keine Entscheidung gefallen.

Bei Dahoud sind sich die Fans nicht ganz sicher. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Mo ist gut, aber leider nicht gut genug, bei den ganzen Alternativen, die wir auf der Position haben.“

„Guerreiro sollte verlängert werden und als Mittelfeldspieler eingeplant werden, einen guten Auftritt von Dahoud in einer Saison hingegen sollte man trotz langer Verletzung nicht überbewerten…“

„Dahoud macht ein ordentliches Spiel und dann drehen die Fans schon wieder durch.“

„Dahoud ist halt kein Stammspieler, wäre gut für die Bank, ist aber nicht so schlimm wenn wir ihn verlieren“

„Ja… leider haben sie davor genügend Spiele abgeliefert, wo sie sich nicht für eine Verlängerung empfohlen haben. Da kann ich dann Kehl am Ende auch verstehen.“

„Schade, dass du gehst Mo!“

Bei Guerreiro scheint nach seinen guten Auftritten im zentralen Mittelfeld wieder alles offen, bei Mo Dahoud hingegen gibt es wohl kein Zurück mehr. Interessenten für den 27-Jährigen stehen schon Schlange, wohin es ihn zieht, ist aber noch unklar.