Borussia Dortmund: Klub-Legende sorgt für Aufsehen – wird ER in der Heimat endlich glücklich?

Borussia Dortmund ist nach der famosen 6:1-Gala gegen den 1.FC Köln weiterhin voll im Rennen um die deutsche Meisterschaft. Bei dem Heimsieg gegen den „Effzeh“ überzeugte das Team von Edin Terzic auf ganzer Linie und zeigte, dass im Meisterschaftskampf mit ihnen zu rechnen ist. Die erste Meisterschaft seit 2012 ist nach wie vor ein realistisches Szenario. Ein Sieg gegen die Bayern nach der Länderspielpause würde für den BVB einen großen Schritt in Richtung des großen Traumes bedeuten.

Ein Spieler, der mit Borussia Dortmund bereits die deutsche Meisterschaft feiern konnte, ist Borussen-Legende Shinji Kagawa. Der Japaner sorgt nach seinem Wechsel zurück in seine Heimat für großes Aufsehen. Er scheint wieder endgültig bei seinem Jugend-Klub angekommen zu sein.

Borussia Dortmund: Debüt-Tor nach Rückkehr

Die Traumgeschichte von Shinji Kagawa bei seinem Jugend-Klub Cerezo Osaka geht weiter. Kagawa gelang am vergangenen Wochenende sein erstes Tor nach seiner Rückkehr in seine Heimat. Beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft traf der Offensiv-Star sehenswert per Volley zur Führung. Nach 12 Jahren in Europa war es sein erster Treffer für Osaka. Dementsprechend groß war die Freude bei Kagawa und seinem Klub.

Der Ex-Dortmunder war im vergangenen Februar nach über einem Jahrzehnt in Europa in sein Heimatland zurückgekehrt. Kagawa entschied sich nach schwierigen letzten Jahren im europäischen Fußball, seine Karriere in Japan fortzusetzen. Nun scheint er mit dieser Entscheidung also goldrichtig gelegen zu haben und endlich sein Fußball-Glück wiederzufinden.

Nach seiner Zeit beim BVB hatte er noch mehrere Stationen in Europa, konnte aber nicht wirklich überzeugen. Unter anderem spielte er für PAOK Saloniki, Real Saragossa und VV St.Truiden. Zwischendurch war der 34-Jährige sogar kurzzeitig vereinslos. Nun sieht es jedoch so aus, als würde er in Osaka neuen Aufschwung bekommen und seinen zweiten Frühling erleben.

Schwarz-Gelber Double-Sieger

In Dortmund war und ist Shinji Kagawa eine Legende. Nicht zuletzt wegen seiner großen Erfolge mit dem BVB und seiner bescheidenen Art. Kagawa kam 2010 aus Japan in den Ruhrpott und gewann bereits in seiner ersten Saison die deutsche Meisterschaft, ehe er in seiner zweiten Saison das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal mit den Westfalen feiern konnte. Nach einem kurzen Intermezzo bei Manchester United kehrte der Japaner 2014 wieder nach Dortmund zurück und gewann 2016/17 noch einmal den DFB-Pokal mit Schwarz-Gelb. 2019 verließ er den BVB dann endgültig in Richtung Spanien.

Im Laufe seiner Zeit beim BVB wurde er zu einem absoluten Publikumsliebling. Noch heute ist der Japaner sehr beliebt in Dortmund. Die meisten Borussen werden dem 34-Jährigen sein Glück in Japan vollends gönnen. Und möglicherweise kann Kagawa aus der Ferne beobachten, wie sein Ex-Verein das erste Mal seit 2012 deutscher Meister wird.