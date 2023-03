Borussia Dortmund: Trainer-Hammer bahnt sich an – verliert der BVB auch noch IHN?

Im vergangenen Sommer verließ U23-Trainer Enrico Maaßen Borussia Dortmund und schloss sich Erstligist FC Augsburg an. Jetzt steht der nächste BVB-Coach im Fokus eines Bundesligisten.

Die Rede ist von U19-Trainer Mike Tullberg. Der Erfolgscoach von Borussia Dortmund wird bei einem Bundesliga-Klub gehandelt. Muss sich der BVB jetzt Sorgen über den nächsten Trainer-Abgang machen?

Borussia Dortmund: Nächster Trainer-Abgang?

In der Fußball-Bundesliga bahnt sich ein Trainer-Hammer an! So soll Olive Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt, wohl überlegen, im Sommer seine Zelte abzubrechen und in die Premier League zu wechseln. Jetzt kommt Mike Tullberg, U19-Trainer bei Borussia Dortmund, ins Spiel.

Wie die „Bild“ berichtet, hat die SGE für den Fall eines Abgangs von Glasner den Erfolgscoach des BVB als potenziellen Nachfolger im Visier. Der Däne ist noch ein völlig unbeschriebenes Blatt, sorgt aber bei den Dortmundern mit seiner starken Arbeit im Jugendbereich für Aufsehen.

Mike Tullberg leistet mit der U19 starke Arbeit. Foto: IMAGO / Treese

So führte er seine Mannschaft 2022 zur deutschen A-Junioren-Meisterschaft. Außerdem erreichte er mit der U19 zuletzt zweimal in Folge das Viertelfinale der Youth League. Tullberg ist beim BVB enorm wichtig für die Weiterentwicklung der vielen Talente. Ein Abgang wäre daher schmerzhaft für den Ruhrpott-Klub.

Lässt der BVB Tullberg ziehen?

Bei Borussia Dortmund hat der Trainer noch einen Vertrag bis 2026. Dem Bericht nach könnte die Möglichkeit, einen Bundesligaverein wie Eintracht Frankfurt zu übernehmen, ihn locken. Dann gibt es aber noch die Meldung von „Sport1“, wonach an den Gerüchten um Tullberg nichts dran sei. Der BVB-Coach sei in Frankfurt kein Thema, heißt es.

Dennoch werden die Schwarzgelben nun ganz genau hinschauen. Denn Tullberg wäre nicht der erste Trainer, der den BVB in Richtung Bundesliga verlassen würde. Im vergangenen Jahr hat sich Enrico Maaßen, der die U23 der Dortmunder trainierte, sich dem FC Augsburg angeschlossen. Ob er bald schon auf seinen Trainerkollegen Tullberg in der Bundesliga treffen wird?