Borussia Dortmund zahlte für ihn 20 Millionen Euro – jetzt kämpft er um seine Karriere

Stolze 20 Millionen Euro legte Borussia Dortmund 2017 für ihn auf den Tisch, inzwischen kämpft seit einiger Zeit darum, seine Karriere wieder in Gang zu bringen. Die Rede ist von Maximilian Philipp.

Der frühere Angreifer von Borussia Dortmund spielt seit dem Jahreswechsel auf Leihbasis bei Werder Bremen. Doch auch beim Klub aus dem Norden Deutschlands hat der 29-Jährige noch immer nicht zu seiner Form gefunden. Seine Karriere ist mächtig ins Stocken geraten.

Borussia Dortmund: Für Maximilian Philipp ging es steil bergab

Mit der Empfehlung von neun Saisontoren wechselte Maximilian Philipp 2017 zu Borussia Dortmund. In der ersten Saison beim BVB konnte er diese Leistung bestätigten, spielte in seinem zweiten Jahr in Dortmund dann aber kaum noch eine Rolle. Gerade einmal zwei Treffer erzielte er bei 23 Einsätzen.

2019 machte Philipp dann auch schon wieder den Abflug, wechselte wieder für 20 Millionen Euro – aber dieses Mal nach Russland zu Dynamo Moskau. Dort zeigte er sich wieder treffsicher. Nach nur einem Jahr zog es ihn dann aber schon wieder in die Bundesliga. Nach einem Leih-Jahr wechselt er schließlich fest zum VfL Wolfsburg.

Auch bei Werder Bremen nur Bankdrücker: Maximilian Philipp Foto: IMAGO / Werner Otto

So richtig durchstarten konnte er allerdings auch dort nicht. In der Hinrunde kam er gerade einmal auf drei Einsätze – und ergriff wohl auch deshalb im Winter die Flucht. Kurz vor Transferschluss wechselte er auf Leihbasis zu Werder Bremen.

Ex-BVB-Star Philipp: Wechsel zahlt sich nicht aus

„Ich würde nicht für ein halbes Jahr zu einem Verein gehen, bei dem ich von vornherein weiß: Bei dem bleibe ich nicht länger. Ich hoffe, dass ich hier den Ort finde, an dem ich glücklich werde“, sagte er kurz nach seinem Wechsel.

Bislang ist es noch nicht der Ort geworden, an dem er glücklich wird. In sechs Spielen stand er kein einziges Mal in der Startelf, kommt auf mickrige 82 Einsatzminuten und keine einzige Torbeteiligung. Der Wechsel zu Werder geht für Philipp bislang noch überhaupt nicht. Im Sommer geht es wohl zurück nach Wolfsburg – doch auch dort ist die Perspektive sehr mau. Maximilian Philipp steckt in einer Sackgasse fest.