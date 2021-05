Borussia Dortmund: Tragischer Tod eines BVB-Juwels – jetzt wird „Mucki“ Banach diese späte Ehre zuteil

Der 17. November 1991 – ein einschneidender Tag für Fußball-Deutschland. Bei einem tragischen Verkehrsunfall starb der aufstrebende Bundesliga-Star Maurice Banach. Nun, 30 Jahre später, wird das einstige Juwel von Borussia Dortmund auf besondere Weise geehrt.

Borussia Dortmund: BVB-Juwel Maurice „Mucki“ Banach erfährt späte Ehre

Plötzlich stand die Sportwelt still. Nur 24 Jahre wurde „Mucki“ alt. Aus der Talentschmiede von Borussia Dortmund war Banach über Wattenscheid 09 beim damaligen Bundesliga-Spitzenklub 1. FC Köln gelandet.

Bei Borussia Dortmund wurde Maurice Banach zum Profi, spielte 14 Mal in der Bundesliga, dreimal im Pokal und zweimal im UEFA-Cup für Schwarzgelb. Foto: dpa

Er spielte im DFB-Pokalfinale, stand kurz vor dem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft, galt als große Sturmhoffnung. Doch von einer Sekunde auf die nächste war er tot.

„Mucki“ Banach hinterließ eine junge Familie

Maurice Banachs Tod schockierte Fußball-Deutschland. Foto: dpa

Auf dem Weg zum Training war der Spieler mit seinem Opel Omega auf der A1 bei Remscheid gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Das Auto ging in Flammen auf, Banach war sofort tot. „Mucki“ hinterließ eine Frau und zwei Söhne, drei Jahre und neun Monate alt.

30 Jahre ist die Tragödie nun her, die damals die Fußballwelt in einen Schockzustand versetzte. Bald wird der Name Maurice Banach wieder in aller Munde sein.

Borussia Dortmund: „Mucki unvergessen“

Dem einstigen Juwel von Borussia Dortmund wird eine späte Ehre zuteil. Bereits im März gab der 1. FC Köln bekannt, dass nach der Fan-Rückkehr ein Benefizspiel für Banachs Familie stattfinden wird. Darüber hinaus entwarf Banachs damaliger Mitspieler Andreas Gielchen zusammen mit Ultras und Fanclubs ein Tribut-Trikot – „Mucki unvergessen“ gilt bis heute.

Sondertrikot für Maurice Banach. Foto: imago images/Herbert Bucco

Nun haben die Journalisten und FC-Fans Thomas Reinscheid und Ralf Friedrichs sogar ein Buchprojekt ins Leben gerufen. Pünktlich zum 30. Todestag erscheint eine mindestens 180-seitige Dokumentation von Maurice Banachs Leben.

Buchprojekt zeichnet Muckis außergewöhnliches Leben nach

„Mit dem Buch wird meinem Mann und dem Vater von zwei wunderbaren Söhnen ein journalistisches Denkmal in Buchform gesetzt“, freut sich Witwe Claudia Weigl-Banach. „Es hat lange gedauert, bis sein außergewöhnliches Leben in dieser Form dokumentiert wird. Umso schöner ist es für uns, dass es jetzt geschieht.“

„Maurice Banach – Sie nannten ihn Mucki“ wird die tragische Karriere des Stars aufarbeiten. Foto: Edition Steffan

Schon jetzt kann das Buch vorbestellt werden, im September 2021 soll es erscheinen. Gleichzeitig rufen die Autoren dazu auf, alle Arten von Fangeschichten und -anekdoten über „Mucki“ einzusenden. Sie sollen das Tribut-Stück noch einzigartiger machen. Jeder Fan kann sich per Mail an den Verlag unter info@edition-steffan.de wenden.