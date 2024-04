Borussia Dortmund: Hummels-Entscheidung? Fans in heller Aufregung

Es war der emotionale Höhepunkt eines ereignisreichen Abends. Gerade hatte Borussia Dortmund den Einzug ins Halbfinale der Champions League klargemacht. Die Mannschaft versammelte sich vor der Südtribüne, die wie die Spieler wohl eine der besten Saisonleistungen gezeigt hatte.

Plötzlich skandierten die Fans den Namen von Mats Hummels. Der Alt-Star von Borussia Dortmund hatte trotz eines Eigentores eine starke Partie gezeigt. Die „Gelbe Wand“ erkor ihn als den Mann des Abends aus. Eine Geste, die seine Zukunfts-Entscheidung jetzt beschleunigt hat?

Borussia Dortmund: Hummels hin und weg

Hummels hatte die Sprechchöre zunächst gar nicht wahrgenommen, musste von seinen Kollegen nach vorne gedrückt werden. Dann jedoch nahm er das Lob aus an diesem Abend mehr als 25.000 Kehlen entgegen, bedankte sich mit Applaus.

Nach Abpfiff gab er die Anerkennung zurück. „Ich sage es euch: Wenn ihr als Spieler in so einem Spiel in diesem Stadion auf dem Platz gestanden habt, dann wisst ihr, es geht nicht mehr im Fußball“, schrieb er bei Instagram. „Die Stimmung auf den Rängen, die Energie im Stadion. Sowas gibt es nur hier, das vergisst man nie. NIE“, zeigte sich der Verteidiger von Borussia Dortmund begeistert.

Schritt in Richtung Verbleib?

Vielleicht ist er sogar so begeistert, dass er diese Stimmung noch ein weiteres Jahr erleben will. Hummels Vertrag läuft in einigen Wochen aus, bisher blieb offen, ob er nochmal ein Jahr dran hängt. Angesichts seiner aktuellen Form wollen die Fans den 35-Jährigen auf jeden Fall weiter behalten.

Wie die „Bild“ nun berichtet, soll Hummels mittlerweile auch bereit sein, für eine weitere Saison zu verlängern. Bisher hieß es von allen Seiten, dass die Entscheidung nach der aktuellen Spielzeit fallen würde. Die Sternstunde in der Champions League könnte sich als Beschleuniger erwiesen haben.

Borussia Dortmund: Fans froh

„Endlich gute Nachrichten“, kommentierte ein BVB-Fan – vermutlich stellvertretend für viele – die Gerüchte auf „X“. Fakt ist allerdings auch, dass die Entscheidung offiziell noch nicht gefallen ist und es auch noch keinen unterschriebenen Vertrag gibt.

Ohnehin gilt der Fokus jetzt vorerst den letzten Liga-Spielen und natürlich dem Halbfinale gegen Paris St. Germain. Schließlich haben einige Spieler von Borussia Dortmund klar gemacht: Jetzt wollen wir auch ins Finale.