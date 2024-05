Jadon Sancho bekommt die alles entscheidende Frage gestellt – BVB-Star gibt klare Antwort

Da war er wieder, der alte Jadon Sancho. Ein Offensivspieler, der mutig jedes Dribbling annimmt, die Gegner mit höchster Geschwindigkeit stehen lässt, aber auch mit nach hinten ackert. Kurzum: Es war der Spieler, den man in Dortmund jahrelang bejubelt und bei Manchester United dann vergeblich gesucht hatte.

+++ Borussia Dortmund: Von wegen Final-Euphorie? Terzic drückt nach PSG-Erfolg auf die Bremse +++

Dass Jadon Sancho ausgerechnet im Champions-League-Halbfinale seine sportliche Wiederauferstehung feiert, ist kein Wunder. Er scheint wie gemacht für diese Spiele, wo der Druck am größten ist. Alle BVB-Fans interessiert jetzt natürlich, ob er in Dortmund bleibt. Auf die Frage findet der 24-Jährige eine klare Antwort.

Jadon Sancho: Gala gegen Paris

Ein Treffer blieb ihm an diesem Abend zwar verwehrt, doch das minderte die großartige Leistung kaum. Vielfach quittierte das Dortmunder Stadion die Tempo-Läufe und Zweikämpfe des Engländers mit Applaus. An diesem Abend zeigte er wie seine Mitspieler etwas, dass beim BVB oft ein Streitthema ist: Mentalität. Und diese stand im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris St. Germain außer Frage.

+++ Borussia Dortmund feiert magische CL-Nacht – BVB-Fans haben jetzt eine klare Forderung +++

In den letzten Wochen hatte es die ein oder anderen (teilweise berechtigten) Zweifel gegeben, ob Borussia Dortmund für Jadon Sancho im Sommer wirklich bis zu 40 Millionen Euro ausgeben sollte. Nach der Paris-Gala hätte aber wohl jeder Fan im Überschwang der Gefühle dem Deal sofort zugestimmt.

Experte stellt Zukunftsfrage

Und so war es kein Wunder, dass die Manchester-Leihgabe kurz nach Abpfiff nach seiner Zukunft gefragt wurde. „CBS“-Experte Peter Schmeichel fragte knallhart nach. Ob Sancho wisse, ob er über den Sommer hinaus bleiben werde, wollte er wissen.

Die klare Antwort: Der Profi weiß derzeit überhaupt nicht, wie es für ihn weitergeht. „Ich weiß es wirklich nicht. Ich fokussiere mich nur auf die Gegenwart“, lautete die kurze Antwort. Und in der Gegenwart will der BVB in dieser Saison noch fünf Partien absolvieren – das würde nämlich den Einzug ins Champions-League-Finale bedeuten.

Jadon Sancho fühlt sich pudelwohl

Nicht von der Hand zu weisen ist, dass sich Sancho in Dortmund pudelwohl fühlt. Im Ruhrgebiet zeigt er ein völlig anderes Gesicht als in Manchester. „Ich kam als 17-Jähriger hierher. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, Profifußball zu spielen“, erklärt der Spieler seine besondere Verbundenheit zum BVB.

Hier bekommst du noch mehr Nachrichten:

„Ich habe mich gefreut, wie mich alle Spieler und der Staff empfangen haben, als ich zurückkam. Und ich gebe vor den Fans immer alles“, so Jadon Sancho – vielleicht ja auch über den Sommer hinaus.