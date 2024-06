Borussia Dortmund: Nächstes Beben! Auch Mats Hummels muss wohl gehen

Bei Borussia Dortmund überschlagen sich die Ereignisse. Am Donnerstag (13. Juni) warf Edin Terzic als Trainer hin, bat um die Auflösung seines Vertrags. Nur Stunden später sickerte nun der nächste Hammer durch. Auch Mats Hummels muss wohl gehen.

Der Abwehrchef hatte Terzic mehrfach heftig kritisiert, Borussia Dortmunds Bosse gar die Pistole auf die Brust gesetzt: Er bleibt nur, wenn der Trainer geht. Das war Lars Ricken und Sebastian Kehl offenbar zu viel. Berichten zufolge haben sie ihr Angebot zur Vertragsverlängerung zurückgezogen.

Borussia Dortmund: Auch Mats Hummels weg!

Er oder ich – vor diese Entscheidung stellte Mats Hummels nach Sky-Informationen den BVB. Die Borussia hätte den noch immer auf Top-Level spielenden Routinier zu gerne gehalten, legte ihm ein Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags vor. Hummels zögerte – und habe schließlich die Entlassung von Edin Terzic als Bedingung für seine Unterschrift. Nun ist Terzic weg. Am Donnerstag bot er seinen Rücktritt an, der Verein stimmte zu.

Freie Bahn für die Hummels-Verlängerung? Von wegen! Seine Stimmungsmache gegen den Trainer in der Kabine und der Öffentlichkeit kam bei den Bossen offenbar überhaupt nicht gut an. „Unmöglich“ und eine „Frechheit“, so heißt es in übereinstimmenden Berichten, fanden Ricken, Kehl & Co. die Kritik und vor allem die Entlassungs-Forderung. Deshalb haben sie nun offenbar eine drastische Entscheidung getroffen. Trotz des Terzic-Aus gibt es für Mats Hummels keinen neuen Vertrag.

Der Weltmeister hat sich wohl zu viel herausgenommen und damit seine Zukunft bei Borussia Dortmund verbaut. Zwei Paukenschläge innerhalb weniger Stunden – kurz vor dem Start der EM 2024 ist beim BVB die Hölle los.