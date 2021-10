Borussia Dortmund: Nach Horror-Verletzung – DIESE Aufnahmen machen den BVB-Fans Hoffnung

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Die Schmerzenschreie und die Bilder der Horror-Verletzung vom Pokal-Halbfinale von Borussia Dortmund gegen Holstein Kiel (5:0) in der vergangenen Saison haben viele BVB-Fans noch immer im Kopf.

Es war eine schreckliche Verletzung, die BVB-Talent Mateu Morey damals erlitten hat. Jetzt meldet sich der Verteidiger wieder zu Wort und macht vielen Anhängern von Borussia Dortmund Hoffnung.

Es war eine Horror-Verletzung, die BVB-Talent Mateu Morey vor fünf Monaten erlitt. Foto: IMAGO / Poolfoto

Borussia Dortmund: Mateu Morey meldet sich zu Wort

Genau fünf Monate ist es inzwischen her, dass sich Morey am rechten Knie schwer verletzt hat. Zwei Operationen sind seither erfolgt und die Reha längst angelaufen.

Den ersten Teil des Aufbaus absolvierte der Spanier in seiner Heimat bei Jugendverein RCD Mallorca, mittlerweile ist er zurück im Ruhrgebiet. Auf Krücken ist er nicht mehr unterwegs, eine Orthese am rechten Bein erinnert ihn allerdings noch an die üble Situation im Spiel gegen die KSV Holstein (5:0). Dieses Souvenir loszuwerden, ist der nächste Schritt.

Dafür trainiert das BVB-Talent fleißig und teilte jetzt ein Video in den sozialen Netzwerken. Zu sehen ist Morey auf einem Laufband. „Fünf Monate seit der Verletzung. Am Ende des Tunnels ist ein kleines Licht“, schreibt er dazu.

BVB-Fans haben Hoffnung

Unter seinem Video kommentieren viele BVB-Fans, die sich über solche Aufnahmen sehr freuen. „Du schaffst das! Ich freu mich, dich bald wieder spielen zu sehen“, so ein Anhänger.

„Wir vermissen dich. Komm stärker zurück, Mateu“, „Du bist sehr stark, Mateu. Können es kaum erwarten, dich wieder auf dem Platz zu sehen“, und „Glaub an dich und kämpft für dein Comeback“, motivieren ihn weitere Dortmund-Fans in den Kommentaren.

An ein Comeback in diesem Jahr ist jedoch nicht mehr zu denken. Und es wäre auch nicht allzu überraschend, wenn es in der restlichen Saison nichts mehr mit der Rückkehr wird. Aber: eins nach dem anderen. (oa)