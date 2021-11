Borussia Dortmund: Marco Reus wütet am Sky-Mikro der Kragen – „Ist mir scheiß egal“

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Nächster Rückschlag für Borussia Dortmund! Im Topspiel gegen RB Leipzig war der BVB nahezu chancenlos und verlor am Ende nur mit 1:2 (0:1).

Marco Reus war nach dem Spiel bedient. Der Kapitän von Borussia Dortmund ließ im Interview bei Sky seinen Frust raus.

Borussia Dortmund: Reus will DAVON überhaupt nichts wissen

Weil Gregor Kobel eine überragende Partie zeigte und RB Leipzig vor dem Tor nicht wirklich konsequent agierte, blieb Borussia Dortmund bis zum Schluss im Rennen. Dank Marco Reus kam der BVB zwischenzeitlich sogar zum 1:1, der Spielstand hielt aber nicht lange.

Reus nahm nach dem Spiel kein Blatt vor den Mund. „Wir haben es nicht geschafft, auf Augenhöhe zu sein. In der Aggressivität, in der Spieleröffnung. Im Gesamten war das zu wenig“, schimpfte der 32-Jährige am Sky-Mikrofon. Er sei nicht ernüchtert, versicherte er, nein: Seine Aussagen seien „die Wahrheit. Wir haben es einfach nicht verdient.“

BVB-Star Marco Reus ist bedient. Foto: imago images/Jan Huebner

Und weiter: „Die erste Halbzeit können wir komplett vergessen. Dann haben wir auf Viererkette umgestellt, damit kamen wir viel besser zurecht. In der zweiten Halbzeit sind wir aggressiver und machen das 1:1 und kriegen dann ein saudummes 1:2. Leipzig hätte noch früher den Sack zumachen können. Es war eine verdiente Niederlage.“

Reus: „Ganz ehrlich, mir ist das Tor grad scheiß egal“

Als Sky-Reporter Yannick Erkenbrecher mit ihm über sein durchaus sehenswertes Tor sprechen will, platzt Reus kurzzeitig der Kragen. Der BVB-Kapitän hat null Bock darüber zu sprechen. „Ganz ehrlich, mir ist das Tor grad scheiß egal. Mich regt es viel mehr auf, dass wir verloren haben“, entgegnete Reus. Der Frust sitzt tief.

Das Fazit von Teamkollege Kobel fiel so aus: „Es ist natürlich Kacke, das ist ganz klar. Wir wollten an die Leistung aus dem Spiel gegen Ajax anknüpfen. In der ersten Halbzeit war das heute nichts, wir haben kein gutes Spiel gemacht. Man hat gemerkt, dass die Kräfte heute nicht da waren.“

Kobel war der einzige Lichtblick in einem schwachen BVB-Spiel. Von den Fans wurde das mit viel Lob quittiert. Hier mehr dazu! (fs)