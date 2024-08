Borussia Dortmund mit emotionaler Reus-Aktion – jeder soll es wissen

Es war ein Abschied, der für viele Tränen sorgte: Nach zwölf Jahren hat Marco Reus Borussia Dortmund verlassen. Im BVB-Trikot wurde der Offensivspieler zu einer Legende. Deshalb haben die Schwarzgelben etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Seit einigen Tagen steht bekanntlich fest, dass Reus für den MLS-Klub LA Galaxy unterschrieben hat. Damit auch die ganze Nation davon mitbekommt, hat Borussia Dortmund eine emotionale Aktion gestartet.

Borussia Dortmund mit emotionaler Reus-Aktion

Wie sehr willst du einen ehemaligen Spieler ehren? Borussia Dortmund macht es vor. Nach der Bekanntmachung seines Wechsels zu den Los Angeles Galaxy hat sich der BVB etwas Besonderes einfallen lassen. Der BVB schaltete nämlich in der „LA Times“, eine der größten Zeitungen der USA, eine Abschiedsanzeige.

„Reus. Beckham. Ibrahimovic“, steht in Versalien auf einer ganzen Seite der Zeitung. Die Schwarzgelben wollen damit an die Klub-Legende erinnern, der jetzt im Trikot des MLS-Klubs auf Torejagd gehen wird. „In that order“, steht hinter den drei Namen noch. Also „in der Reihenfolge“ auf Deutsch.

Vor Reus spielten die beiden Legenden David Beckham von 2007 bis 2012 und Zlatan Ibrahimovic von 2018 bis 2019 in Los Angeles. Jetzt kommt also der nächste große Star nach Hollywood und spielt für den Klub.

„Behandle ihn gut, Los Angeles“

Außerdem richtete sich der Revierklub auch an die Fans in Los Angeles. „Behandle ihn gut, Los Angeles. In Liebe, alle bei Borussia Dortmund“, heißt es weiter unten in der Anzeige mit dem BVB-Logo. Eine Aktion, die nicht nur die BVB-Fans in den sozialen Medien abfeiern. Die Anzeige geht aktuell viral. Viele Fans erzählen, dass sie Gänsehaut haben und die eine oder andere Träne verdrückt haben.

Dass der BVB auch Reus wichtig ist, zeigte der ehemalige Nationalspieler bei der Vorstellung. Er erklärte, dass er zahlreiche Angebote aus der Bundesliga hatte, aber ein Wechsel „keine Alternative“ war. Schließlich wollte er nicht gegen seinen Ex-Klub Dortmund spielen.