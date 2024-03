Borussia Dortmund: Macht Marco Reus am Saisonende Schluss?

In wenigen Monaten läuft der Vertrag von Marco Reus bei Borussia Dortmund aus. Noch ist keine Entscheidung über die Zukunft des 34-Jährigen gefallen. Vertragsverlängerung, Wechsel oder Karriereende – noch scheint alles möglich.

Offenbar gibt es bei Marco Reus jetzt aber eine klare Tendenz – und die heißt Karriereende. Einem Bericht zufolge soll ein Wechsel kein Thema für den Angreifer sein. Der BVB möchte ihm aber wohl auch keinen neuen Vertrag geben.

Borussia Dortmund: Wie geht es für Reus weiter?

Schon im vergangenen Saison dauerten die Gespräche zwischen dem BVB und Marco Reus lange an, ehe eine Entscheidung fiel. Erst im Ende April 2023 verlängerte der BVB-Star seinen Vertrag in Dortmund. In diesem Jahr sieht es aber wohl nicht so aus, als würde Reus noch einmal verlängern.

Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ geht die Tendenz in Richtung Karriereende. Dem Bericht zufolge soll man bei Borussia Dortmund zur Überzeugung gekommen sein, nicht noch einmal mit dem 34-Jährigen zu verlängern.

Zudem soll für Reus selbst ein Wechsel innerhalb der Bundesliga ausgeschlossen sein. Und auch ein Transfer ins Ausland ziehe der Stürmer nicht in Erwägung. Reus war zuletzt beispielsweise immer mal wieder mit einem Transfer in die USA in Verbindung gebracht worden.

Reus-Abgang wäre das Ende einer Ära

Damit könnte bei Borussia Dortmund im Sommer eine Ära enden. Reus spielte schon in der Jugend für den BVB, wurde dort aber aussortiert, weil er zu schmächtig war. 2012 kehrte er von Borussia Mönchengladbach zurück zum BVB. In zwölf Jahren absolvierte er 417 Spiele für Dortmund und gewann zweimal den DFB-Pokal.

