Borussia Dortmund: DFB-Neuling macht sich über BVB-Stars lustig – Füllkrug reagiert sofort

Bei Borussia Dortmund sollte eigentlich nach den vergangenen Ergebnissen gute Laune herrschen. Allerdings nicht für einige BVB-Stars. Genauer gesagt, geht es dabei um Mats Hummels, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Emre Can, Julian Brandt und Karim Adeyemi, die allesamt nicht zur deutschen Nationalmannschaft eingeladen worden sind. Eine heftige Ohrfeige von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Als wäre das nicht schon bitter genug für die Profis von Borussia Dortmund, sind sie auch noch die Lachnummer in der DFB-Kabine, wie Deniz Undav nun verraten hat. BVB-Star Niclas Füllkrug, der als einziger Dortmunder nominiert worden ist, reagierte direkt auf die Witze seines Nationalmannschaftskollegen.

Borussia Dortmund: DFB-Neuling macht sich über BVB-Stars lustig

Es dürfte schon mehrere Jahre her sein, dass nur ein einziger Spieler von Borussia Dortmund zum DFB-Team berufen worden ist. Niclas Füllkrug ist der einzige Glückliche, der für Deutschland auflaufen wird. Ansonsten hat es keiner aus dem Team von Trainer Edin Terzic geschafft. Zu schwach waren wohl die Leistungen der vergangenen Wochen und Monate, auch wenn die Ergebnisse beim BVB zumindest zuletzt stimmten.

Das ist wohl auch ein Thema in der Kabine der deutschen Stars. Das berichten Füllkrug und DFB-Neuling Deniz Undav. Der Stuttgarter wurde gemeinsam mit drei weiteren VfB-Profis erstmals nominiert. Seitenhiebe gegen BVB-Spieler können sie sich dabei nicht verkneifen.

Undav antwortete auf die Frage eines Journalisten auf der Pressekonferenz, was nach der Vierfach-Berufung losgewesen sei: „Jeder hat sich gefreut. In der Kabine wurden Späßchen gemacht. Ein Spruch war, dass wir ab sofort nicht mehr mit Nicht-Nationalspielern reden“, so Undav.

Füllkrug: „Würde in der Kabine bei uns nicht so gut ankommen“

Damit meint er deutlich die Spieler von Borussia Dortmund, die nicht zu den Länderspielen eingeladen worden sind. Füllkrug reagierte direkt auf die Aussagen von Undav: „Nur um mal zu ergänzen: Der Spaß würde bei uns in der Kabine nicht so gut ankommen.“ Im Konferenzraum war das Gelächter groß.

Danach schob Füllkrug noch hinterher: „Spaß. Die sind alle gut drauf, die verstehen den Witz sicherlich.“ Ob das wirklich der Fall ist? Zuvor hatte der Stürmer nämlich noch gesagt: „Die Situation für die Jungs ist hart. Wir hatten gute Spiele. Wir können aber auch nicht bestreiten, dass es nicht optimal läuft. Es ist eine Entscheidung des Bundestrainers, die er sehr gut begründet hat. Es geht immer um den Erfolg der Mannschaft.“

Brandt und Co. müssen im Saisonendspurt nun alles geben, wenn sie bei der EM 2024 dabei sein wollen. Ansonsten ist der Traum für die vielen BVB-Stars vorbei. Schließlich blühen viele deutsche Spieler in der Bundesliga aktuell auf.