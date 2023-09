Borussia Dortmund: Star fällt aus – für IHN ist es die große Chance auf Wiedergutmachung

Das war zu befürchten: Nachdem er in Paris frühzeitig vom Platz musste, fällt Marcel Sabitzer bei Borussia Dortmund vorerst aus. Berichten zufolge ist ein Einsatz gegen Wolfsburg ausgeschlossen, auch beim anschließenden Bundesliga-Spiel in Hoffenheim wird er wohl fehlen.

Als Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff war Sabitzer in Paris nicht zu ersetzen. Ersatz Felix Nmecha lieferte ein grausiges Champions-League-Debüt ab, wirkte wie ein Fremdkörper. Nun bekommt er die große Chance, es besser zu machen. Zumindest gegen Wolfsburg dürfte er in der Startelf stehen.

Borussia Dortmund: Sabitzer fällt vorerst aus

„Was genau Marcel hat können wir noch nicht sagen. Aber er wird uns ein paar Tage fehlen“, hatte Sebastian Kehl nach dem enttäuschenden 0:2 beim Auftakt der Champions League gesagt. Schon nach 13 Minuten hatte sich der Österreicher ohne Fremdeinwirkung verletzt, ging zu Boden und hielt sich den Adduktoren-Bereich (hier die Details). Eine BVB-Bestätigung steht noch aus, übereinstimmenden Berichten zufolge fällt Sabitzer gegen Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) aber definitiv aus.

In Paris kam Felix Nmecha für ihn auf den Platz. Doch dessen Debüt in der Königsklasse wurde zum Desaster. Mit verheerender Körpersprache trottete er über den Platz, das Spiel lief völlig an ihm vorbei. Besonders eklatant trat er beim zweiten Gegentor auf. Regelrecht schockiert reagierten die BVB-Fans auf den Auftritt des umstrittenen Neuzugangs aus Wolfsburg (hier die Reaktionen).

Nmecha darf sich wohl rehabilitieren

Durch die Sabitzer-Verletzung wird Nmecha gegen seinen Ex-Klub nun wohl die Chance auf Wiedergutmachung bekommen. Viel deutet auf einen Startelf-Einsatz am Samstag hin. Dafür wird der 22-Jährige seinem Trainer Edin Terzic aber eine 180-Grad-Wende im Vergleich zu Paris versprechen müssen. Auch die Fans erwarten einen anderen Auftritt. Noch konnte der Zentrumsspieler die 30-Millionen-Ablöse noch nicht ansatzweise rechtfertigen.

Ein Duell mit seinem älteren Bruder Lukas Nmecha wird es dagegen nicht geben. Der 24-Jährige laboriert weiter an einer Knieverletzung. Wann er wieder auf dem Platz stehen kann, ist noch völlig offen. Gegen Borussia Dortmund wird es jedenfalls mit Sicherheit nicht sein.