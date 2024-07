Borussia Dortmund: Top-Klubs buhlen um Star – lässt der BVB ihn wirklich ziehen?

Wenn in wenigen Wochen die Saison 2024/25 startet, wird es einige neue Gesichter im Kader von Borussia Dortmund geben. Zwei Neuzugänge wurden bereits vorgestellt, weitere könnten folgen. Aber auch auf der Abgangsseite wird sich etwas tun.

Einer, der in Europa derzeit begehrt ist, ist Donyell Malen. Einige Top-Klubs wollen den Niederländer gerne verpflichten. Borussia Dortmund hat auch schon ein Machtwort gesprochen. Kommt es wirklich zu einem Wechsel?

Borussia Dortmund: Top-Klubs buhlen um Malen

Erste Gerüchte um mögliche Interessenten für Donyell Malen gab es kurz vor Ende der vergangenen Saison. So richtig konkret wurde es aber nicht. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl wollte von den Berichten nichts wissen und erklärte, dass der Niederländer beim BVB bleiben wird.

Doch mittlerweile ist es wieder heißer geworden. Malen konnte während der Europameisterschaft erneut auf sich aufmerksam machen. Beim BVB lässt man den Flügelstürmer nur ziehen, wenn ein passendes Angebot reinkommt. Zwei Interessenten aus der Premier League gibt es auch schon.

Aus Großbritannien ist zuhören, dass der FC Arsenal und der FC Liverpool Malen gerne unter Vertrag nehmen würden. Manchester United hatte einst Interesse an einem Tauschdeal. So wäre Jadon Sancho beim BVB geblieben, wenn Malen dafür auf die Insel gewechselt wäre. Dazu ist es aber nicht gekommen. Sancho ist mittlerweile wieder in Manchester.

Lässt der BVB Malen ziehen?

Eine Schmerzgrenze hat Borussia Dortmund auch für Malen schon. 40 Millionen Euro fordern die Schwarzgelben von einem Interessenten, um den Niederländer verpflichten zu können. Es wird sich in den kommenden Wochen zeigen, ob der Revierklub Malen wirklich ziehen lassen wird.

Aber nicht nur bei der Europameisterschaft zeigte Malen gute Leistungen, auch bei den Dortmundern wurde der Offensivspieler immer wichtiger. Nach anfänglichen Schwierigkeiten scheint er beim BVB endlich angekommen zu sein. In 38 Pflichtspielen gelangen ihm 15 Tore. Er bereitet zudem fünf weitere Treffer vor. Beim BVB hat Malen noch einen Vertrag bis 2026.