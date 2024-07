Borussia Dortmund: Fans sind fassungslos! BVB-Bosse verzichten wohl auf Hammer-Transfer

Waldemar Anton und Serhou Guirassy sind schon da, weitere Transfers sollen bei Borussia Dortmund aber noch folgen. Von einem Wechsel, der anscheinend auf den Zielgeraden war, haben sich die Schwarzgelben jetzt aber vorerst zurückgezogen.

Rayan Cherki sollte sich Borussia Dortmund anschließen. Es sah alles so aus, als würde er zum BVB kommen. Jetzt aber haben die Dortmunder Bosse anders entschieden. Der Fokus soll sich auf einen anderen Spieler richten. Die Fans jedenfalls können es nicht fassen.

Borussia Dortmund: Kein Cherki-Transfer!

Er war eigentlich schon fast ein neuer Spieler von Borussia Dortmund, so wie verschiedene Medien es in den vergangenen Tagen berichteten. Doch die „Sport Bild“ will erfahren haben, dass der Transfer von Rayan Cherki ad acta gelegt wurde. Demnach wird der offensive Mittelfeldspieler von Olympique Lyon nicht zum BVB wechseln.

So sollen die Dortmunder Bosse sich dazu entschieden haben, das restliche Budget für einen Außenverteidiger auszugeben. Rund 50 Millionen Euro wurden für die beiden Transfers von Guirassy und Anton ausgegeben. Der Fokus richtet sich jetzt auf Yan Couto von Manchester City. Der Bundesligist müsse rund 25 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Weiter heißt es in dem Bericht: Die BVB-Chefs sollen nicht hundertprozentig von Cherki überzeugt sein. Daher wird es nicht zu einem Transfer kommen.

Fans fassungslos über Entscheidung

Falls es auch nicht zu einem Transfer von Couto kommt, würden sich die Dortmunder um einen anderen Außenverteidiger bemühen. Auf der Position braucht Borussia Dortmund ebenfalls Verstärkung. Mit Ramy Bensebaini und Julian Ryerson, der auf beiden Seiten spielen kann, ist der BVB-Kader auf diesen Positionen zu knapp besetzt.

Über die Entscheidung, Cherki nicht zu holen, sind die BVB-Fans jedenfalls enttäuscht. „Man hat die Chance, einen Topspieler wie Cherki zu holen und entscheidet dann dagegen. Ich glaube es mal wieder nicht“,“Warum macht man dieselben Fehler wieder? Mit Cherki wäre die Vorfreude so groß gewesen“ und „Ich hoffe wirklich, er kommt noch irgendwie. Das wäre echt ein Hammer für uns“, heißt es unter anderem von den Anhängern in den sozialen Medien.

Sollte der Revierklub einige Spieler in dieser Sommer-Transferperiode verkaufen und viele Einnahmen generieren, wäre es durchaus noch möglich, Cherki zu verpflichten. Allerdings gibt es für den 20-Jährigen einige weitere Interessenten, die jetzt zuschlagen könnten.