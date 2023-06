Der brutale Meister-K.o. steckte allen noch in den Knochen, da machte Borussia Dortmund schon Nägel mit Köpfen. Am Tag nach dem Saisonfinale wurde der Abschied von sieben Spielern verkündet. Einer von ihnen: Luca Unbehaun.

Der Keeper, den Borussia Dortmund einst als „eines der größten deutschen Torhüter-Talente“ feierte, hat die Erwartungen nicht erfüllt. Der Traum vom BVB-Tor ist zerplatzt. Nun ist klar: Für ihn geht es in der 3. Liga weiter.

Borussia Dortmund: Luca Unbehaun findet neuen Klub

Meister mit der U17, Meister mit der U19, Meister in der Regionalliga West – mit allen BVB-Nachwuchsteams feierte Luca Unbehaun Erfolge. Der größte Traum blieb ihm aber verwehrt. Das Tor der Profis blieb verschlossen.

Dabei schien der Weg zur Spitze geebnet. 2019 gab Borussia Dortmund ihm einen Profivertrag, nannte ihn bei der Verkündung „eines der größten deutschen Torhüter-Talente“. Heute ist klar: Die hohen Erwartungen wurden nicht erfüllt. Nachdem Unbehaun den Zweikampf um das U23-Tor gegen Marcel Lotka verloren hatte, war klar, dass die Tage in Schwarzgelb gezählt sind.

Der auslaufende Vertrag wurde nicht verlängert. Nun hat der 22-Jährige einen neuen Verein gefunden. Nicht in der Bundesliga, auch nicht in der zweiten Liga. Er setzt seine Karriere beim Drittliga-Zwerg SC Verl fort. Eine Profi-Station zwar, aber wohl kaum das, was er sich ausgemalt hatte, als er 2018 die Fritz-Walter-Medaille als deutsches Mega-Talent bekam.

Die Ostwestfalen dagegen feiern den Coup. SCV-Sportdirektor Sebastian Lange: „Wir freuen uns, dass wir mit Luca einen Top-Keeper vom Sportclub überzeugen konnten. Luca ist ein moderner Keeper, der unserer Mannschaft mit seiner Ausstrahlung und Präsenz helfen wird. Er ist reaktionsschnell, nervenstark und hat herausragende Fähigkeiten im Spielaufbau, die für unseren Fußball sehr wichtig sind. Er wird uns mit seiner Klasse direkt verstärken.“