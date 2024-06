Borussia Dortmund: Mega-Juwel verkündet Abschied – kann der BVB noch dazwischengrätschen?

Sobald es spannende Talente in Europa gibt, die für Aufsehen sorgen, zählt Borussia Dortmund zu den Interessenten. In den vergangenen Jahren schnappte sich der BVB immer wieder einige Youngster, die dann auch beim BVB aufblühten. Beispiele gibt es zahlreiche: Jadon Sancho, Erling Haaland oder Jude Bellingham.

Nun hat ein Mega-Juwel seinen Abschied bei seinem Verein verkündet. Borussia Dortmund soll Interesse an ihm haben. Können die Schwarzgelben jetzt einen Deal perfektmachen?

Borussia Dortmund: Mega-Juwel verkündet Abschied

„Borussia Dortmund an Mbappe interessiert“ – mit diesen Schlagzeilen sorgten viele Medien bei den Fans für Aufregung. Ist das tatsächlich der Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain? Nicht ganz. Sein Bruder Ethan Mbappe ist nämlich auch ein Top-Talent und den soll der BVB im Visier haben.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Sahin mit ersten Transfer-Wünschen! DIESE Stars will er zum BVB lotsen

Nun hat der 17-Jährige verkündet, am Monatsende den Pariser Klub zu verlassen – genauso wie Bruder Kylian. Während der Superstar zu Real Madrid wechseln wird, ist bei Ethan noch unklar, wohin es geht.

„Sieben Jahre voller Begegnungen, die mich für immer geprägt haben. Sieben Jahre voller unbezahlbarer menschlicher und sportlicher Erinnerungen. Von der Unbeschwertheit in der Kindheit bis zu meinen ersten Schritten als Profi – du hast dem Mann und dem Spieler, der ich werden möchte, die beste Grundlage gegeben. Für alles, was du mir gegeben hast, für all die tollen Menschen, die du mir auf den Weg gebracht hast und für die Art und Weise, wie du mich wachsen lassen hast, sage ich danke dir und auf Wiedersehen“, schrieb der Youngster auf Instagram.

Einer für den BVB?

Sollte Borussia Dortmund tatsächlich Interesse an Ethan Mbappe haben, müssten sich die BVB-Bosse beeilen. Denn in Frankreich gibt es Gerüchten zufolge großes Interesse von LOSC Lille. Der Tabellenvierte der abgelaufenen Saison will den jungen Franzosen wohl unbedingt haben.

Mehr Nachrichten für dich:

Kann der BVB noch dazwischengrätschen oder ist schon alles zu spät? In der abgelaufenen Saison durfte Mbappe sein Profidebüt für PSG feiern, war insgesamt in fünf Partien im Einsatz. Dem Linksfuß wird eine ebenfalls große Karriere nachgesagt, wie Bruder Kylian.