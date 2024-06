Borussia Dortmund: Sahin mit ersten Transfer-Wünschen! DIESE Stars will er zum BVB lotsen

Seit einigen Tagen steht bei Borussia Dortmund fest: Nuri Sahin ist neuer Coach und tritt damit die Nachfolge von Edin Terzic an, der zurückgetreten ist. Für den Neu-Trainer beginnt damit eine aufregende Zeit bei seinem Herzensklub.

Vor Sahin stehen aber auch jetzt schwierige und wichtige Entscheidungen. Der Cheftrainer braucht einen optimalen Kader, um Borussia Dortmund konkurrenzfähig machen zu können. Dafür verlangt der Türke nun wohl einige Transfers.

Borussia Dortmund: Sahin mit ersten Transfer-Wünschen

Der erste Spieler, den der neue Trainer von Borussia Dortmund haben möchte, ist Yankuba Minteh von Newcastle United, das berichtet „Sky“. Der Flügelstürmer lief in der abgelaufenen Saison für Feyenoord Rotterdam auf und zeigte direkt, was er drauf hat. In 37 Pflichtspielen gelangen dem 19-Jährigen elf Tore und sechs Vorlagen.

Newcastle muss ihn in diesem Sommer abgeben, um Einnahmen generieren zu können. Minteh soll auch schon auf der Transferliste stehen, könnte sich also dem BVB anschließen. Falls Jadon Sancho nicht gehalten werden kann, wäre er der optimale Ersatz auf den Flügeln. Über mögliche Ablösesummen ist noch nichts bekannt.

Der nächste Spieler aus der niederländischen Liga ist Jerdy Schouten von Meister PSV Eindhoven. Er spielt auf einer Position, wo ebenfalls Verstärkung nötig wäre: das defensive Mittelfeld. Um Emre Can ranken sich aktuell einige Gerüchte. Sollte Borussia Dortmund ihn verkaufen, wäre Schouten wohl die erste Wahl der Schwarzgelben.

Landsmann für Sahin?

Dann wäre da auch noch Ferdi Kadioglu. Der Landsmann des neuen Trainers von Borussia Dortmund spielt beim türkischen Traditionsverein Fenerbahce Istanbul. Der BVB soll bereits in der vergangenen Sommer-Transferperiode am Linksverteidiger interessiert gewesen sein.

Seitdem haben die Dortmunder aber den Kontakt gehalten und wollen den 24-Jährigen verpflichten, falls Leihgabe Ian Maatsen nicht verpflichtet werden kann. Sahin und Kadioglu kennen sich übrigens noch aus gemeinsamen Zeiten bei Antalyaspor von 2020 bis 2023, wo der Ex-BVB-Star Cheftrainer war.