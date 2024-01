Borussia Dortmund: BVB-Star erntet Kritik – diese pikante Szene ist der Grund

Klarer und verdienter Sieg – darum gab es beim 4:0 von Borussia Dortmund keine Diskussionen. Um den Elfmeter schon. Erst regten sich die Kölner über den Pfiff auf, dann gab es einen Disput unter BVB-Stars auf dem Platz.

Jadon Sancho hatte den Strafstoß für Borussia Dortmund rausgeholt und wollte ihn auch verwandeln. Lautstark forderte er den Ball – doch den bekam Niclas Füllkrug. Sancho fand das gar nicht toll, die BVB-Fans auch nicht.

Borussia Dortmund: Elfer-Diskussion auf dem Platz

Es war ein schmeichelhafter Elfmeter, darüber dürften sich alle beim Anblick der Szene einig sein. Jadon Sancho war es egal. Er hatte nach dem Pfiff schon die nächste Agenda: Er wollte den Ball! Als Gefoulter wollte er unbedingt selbst schießen. „Give me the Ball! Give me the Ball!“, war deutlich von seinen Lippen abzulesen.

++ Borussia Dortmund: Moukoko-Knall? Plötzlich ist Bayern München dran ++

Die Aufforderung galt Marcel Sabitzer, der sich die Kugel nach der Elfmeter-Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager geschnappt hatte. Doch der gab ihm nicht seinem neuen Kollegen, sondern Niclas Füllkrug.

BVB-Fans sauer: „So peinlich!“

Frustriert stapfte Sancho weg. Beim Jubel nach „Lückes“ souveränem Treffer war er schon wieder dabei. Die Fans aber diskutierten noch länger über die Szene. Sie fanden das Verhalten von Füllkrug gar nicht in Ordnung. Die Mehrheit war der Meinung, dass Sancho dieses Tor deutlich mehr verdient gehabt hätte.

„Spielt das ganze Spiel über Sch***e und gibt Jadon nicht den Ball und die Chance zum ersten Saisontor. Unglaublich!“

„Füllkrug kann wohl anders nicht treffen. So peinlich!“

„Fand ich blöd von Niclas, aber hauptsache er ist drin!“

„Spielt seit Monaten kacke und jetzt noch sowas.“

„Dass Füllkrug den geschossen hat, war ’ne Frechheit!“

Auch spannend:

Eigentlich hatte Sabitzer aber alles richtig gemacht, als er Füllkrug den Ball gab. Der dürfte unter den Dortmundern auf dem Platz der ranghöchste Elfer-Schütze gewesen sein. Doch wie schon eine Woche zuvor in Darmstadt legte der Stürmer einen äußerst mageren Auftritt hin, trug zum Sieg nur wenig bei – außer den Treffer zum 2:0 vom Punkt aus.