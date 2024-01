1. FC Köln – BVB im Live-Ticker: Vor Anpfiff – dringende Warnung an alle Fans

Frost, Eis, Schnee – im Vorfeld ließ der Winter den 1. FC Köln und den BVB mächtig zittern, ob die Begegnung überhaupt stattfinden kann. Die Entscheidung fiel am Samstagmorgen: Die Begegnung findet statt. Dem Westschlager steht nun nichts mehr im Wege.

Zeit also, aufs Sportliche zu gucken. Abstiegskampf gegen Champions League, neuer Trainer gegen Coach auf Bewährung – oder eben 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Wer geht am 18. Spieltag siegreich aus dem Duell hervor?

1. FC Köln – BVB im Live-Ticker: Wer gewinnt?

Die Begegnung steigt am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr im Rheinenergie-Stadion. Du willst nichts verpassen? Dann bist du bei unserem Live-Ticker genau richtig. Mit uns verpasst du vor, während und nach dem Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem BVB keine Highlights.

1. FC Köln – BVB -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

13.30 Uhr: Zwar plagen die Kölner einige Sorgen, was ihren Angriff betrifft. Dennoch warnt Terzic seine Spieler: „Die Kölner sind trotzdem ein unangenehmer Gegner. Zu Hause mit den Fans im Rücken haben sie immer wieder gute Spiele gezeigt, besonders gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel.“

12.45 Uhr: Für alle Besucher des Spiel gibt es vom 1. FC Köln noch einen Sicherheitshinweis. „Reist alle bitte vorsichtig an und tragt passendes Schuhwerk, damit niemand ausrutscht. Es könnte glatt werden, auch auf den Stadiontreppen“, twitterte der Verein noch am Samstagmorgen. Vorsicht ist also geboten.

11.36 Uhr: Im Vorfeld der Begegnung stand eine mögliche Absage wegen der kalten Witterungsbedingungen im Raum. Jetzt jedoch ist klar, es kann gespielt werden! Das verkündeten die Kölner am Samstagmorgen. Alle Infos dazu bekommst du hier >>>

10.18 Uhr: Dabei brillierte vor allem Rückkehrer Jadon Sancho, der in seinem ersten BVB-Spiel seit über 900 Tagen gleich mal eine Vorlage beisteuern konnte. Auch Neuzugang Ian Maatsen zeigt sich in guter Form. Auf beide dürfte der BVB auch gegen den 1. FC Köln setzen.

9.32 Uhr: Der BVB dagegen hielt trotz aller Querelen an Edin Terzic fest, stellte ihm lediglich zwei neue Co-Trainer an die Seite. Im ersten Bundesliga-Spiel des Jahres zahlte sich das mit einem 3:0 gegen Darmstadt aus.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

9.11 Uhr: In der Tabelle trennen beide Mannschaften Welten. Während Borussia Dortmund als Tabellen-Fünfter anreist, sind die Geißböcke Vorletzter! In der Winterpause installierte man mit Timo Schultz einen neuen Trainer. Im ersten Pflichtspiel gab es für ihn ein 1:1 gegen Heidenheim.

Samstag, 8 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem BVB! Wer setzt sich in diesem traditionsreichen Duell durch? Die Antwort gibt es ab 15.30 Uhr hier bei uns im Live-Ticker!