Borussia Dortmund knallt Köln weg – doch eine Sancho-Szene sorgt für mächtig Wirbel

3:0 in Darmstadt, 4:0 in Köln – Borussia Dortmund ist mit zwei deutlichen Siegen in das neue Jahr gestartet. Noch immer nicht schön, aber jetzt effizient arbeitet der BVB an seiner Aufholjagd.

Eine Szene sorgte bei vielen Fans jedoch für Wut und Fassungslosigkeit. Das 2:0, ein entscheidendes Tor für den Sieg von Borussia Dortmund, resultierte aus einer mehr als nur zweifelhaften Szene um Jadon Sancho. Viele Kölner Fans verstehen die Welt nicht mehr.

Borussia Dortmund kriegt schmeichelhaften Elfmeter

Gerade war der BVB hauchzart dem Ausgleich entkommen, als das Aluminium rettete, da zeigte Schiedsrichter Daniel Schlager plötzlich auf der Gegenseite auf den Punkt. Elfmeter für Dortmund! Und blitzschnell sagten alle Zuschauer: Das war wenig.

++ Reus-Beben bei Borussia Dortmund? Jetzt sickern neue Infos durch ++

Jadon Sancho war mit Tempo rechts in den Strafraum eingedrungen, kurz vor der Grundlinie ging er zu Boden. Rasmus Carstensen hatte ihn gehalten. Doch reichte das wirklich für einen Strafstoß? Der VAR hatte keine Einwände, viele Fans dagegen schon. Gerade die rotweißen Anhänger schäumten vor Wut.

„Er hat nicht mal am Trikot gezogen. Warum fällt er? Das ist ein Witz-Elfmeter!“

„Den Elfmeter gibt’s nicht wirklich oder?“

„Lächerlichster Elfmeter seit Andy Möller…“

„Bei aller Liebe, das ist zu wenig für einen Elfmeter.“

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Tatsächlich darf Jadon Sancho sehr dankbar sein, den Pfiff bekommen zu haben. Zwar hatte Carstensen unstrittig den Arm zur Hilfe genommen. Dabei zog er jedoch weder am Trikot noch wirkte es, als würde er den BVB-Rückkehrer mit seinem Griff ernsthaft aufhalten. Obendrein fiel Sancho erst, als Carstensen sich schon wieder löste – und das obendrein ziemlich theatralisch mit hochgerissenen Armen.

Mehr News:

Borussia Dortmund nahm das Geschenk gerne an. Nach einer Diskussion zwischen Sancho und Niklas Füllkrug durfte der Neuzugang aus Bremen antreten – und verwandelte eiskalt zum 2:0.