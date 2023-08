Borussia Dortmund vom DFB bevorteilt? Trainer wettert mit pikanten Aussagen vor Duell

Die Bundesliga-Saison ist noch nicht wieder losgegangen und schon entwickelt sich der erste Zoff. Im Zentrum stehen dabei Borussia Dortmund, Steffen Baumgart (Trainer des 1. FC Köln) und die Ansetzung der DFB-Pokal-Spiele.

Am kommenden Wochenende treffen beide Mannschaften am ersten Bundesligaspieltag aufeinander. Doch während Borussia Dortmund schon am Samstag im Pokal spielte, waren die Kölner erst Montags dran. Das bringt Baumgart auf die Palme.

Borussia Dortmund: Köln tut sich schwer

Es war ein hartes Stück Arbeit, welches die Kölner verrichten mussten. Gegen den VfL Osnabrück mussten die Geißböcke den Umweg über die Verlängerung nehmen, eher der Einzug in die nächste Runde feststand. Das interessierte den Trainer am Ende aber wenig, auch weil er mit Davie Selke, Mark Uth und Timo Hübers eventuell drei Verletzte davongetragen hat.

Nein, Baumgart war regelrecht erbost darüber, dass der kommende Gegner zwei Tage mehr zum Regenerieren hat. Borussia Dortmund gewann schon vergangenen Samstag souverän mit 6:1 gegen Regionalligist Schott Mainz und konnte Kräfte schonen.

Baumgart explodiert

Und so teilte Baumgart kräftig gegen den DFB und dessen Ansetzung aus. „Mich ärgert es, dass wir Samstag schon wieder dran sind“, so der Cheftrainer. „Und zwar nicht wegen Samstag, sondern, weil unser Gegner nicht nur den leichteren Pokalgegner hatte, sondern jetzt auch zwei Tage mehr Erholung“, wütete er.

Damit nicht genug, seine Tirade ging noch weiter. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass die 2. Liga und die Bundesliga dafür plädiert haben, dass es keine Montagsspiele mehr gibt und dann spielen wir plötzlich am Montag“, meckerte Baumgart. Zwar nahm er das Wort Wettbewerbsverzerrung nicht in den Mund, dennoch war ihm anzumerken, dass er sich deutlich benachteiligt fühlte.

Borussia Dortmund mit unfairem Vorteil?

Auch die Köln Fans bedachten den DFB während der Partie mit zahlreichen Schmähgesängen. Gut möglich, dass der Streit am Wochenende in die nächste Runde geht – vielleicht auch je nach Ausgang der Partie.

Dass die größere Regenerationszeit ein Vorteil für den BVB ist, ist unbestreitbar. Doch ob es für Borussia Dortmund letztlich spielentscheidend ist? Das wird sich zeigen.