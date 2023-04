Borussia Dortmund: Nach Kobel-Patzer – Terzic spricht Klartext: „Das ist das, was wir uns vorwerfen müssen“

Der katastrophale Fehler von Gregor Kobel war für Borussia Dortmund im Topspiel gegen den FC Bayern München das Anfang vom Ende. Die Mannschaft wirkte verunsichert und schaffte es nicht mehr, das Spiel zu drehen.

Trotz seines Patzers steht BVB-Trainer Edin Terzic voll hinter seinem Torhüter. Gregor Kobel erhält auch im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig (Mittwoch, 5. April) das Vertrauen und wird zwischen den Pfosten stehen.

Borussia Dortmund: Terzic nimmt Kobel in Schutz

„Greg ist der Grund, wieso wir da stehen, wo wir jetzt stehen, wieso wir als Tabellenführer nach München gereist sind. Greg ist einer der konstantesten Spieler in dieser Saison und ist unbestritten einer der besten Torhüter im europäischen Fußball. Das habe ich ihm alles nochmal gesagt – auch vor der Mannschaft“, berichtet Terzic auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Kracher gegen Leipzig.

Kobels Patzer hat man ihm Dortmund schon längst verziehen. Viel mehr ärgerte sich Terzic darüber, dass man diesen nicht als Team wettmachen konnte. „Es tut mir leid, dass wir die 78 Minuten danach nicht nutzen konnten, um diesen Fehler auszubügeln. Das ist das, was wir uns vorwerfen müssen. Wir wissen, dass Greg die Verantwortung dafür übernimmt, aber er wird das abschütteln“, so Terzic.

Terzic: „Machen uns 0,0 Sorgen“

Im Training habe man in dieser Woche gesehen, dass der Fehler keine Rolle mehr spiele. „Wir machen uns 0,0 Sorgen, sondern sind uns sicher, dass er ein wesentlicher Faktor sein wird. Ich hoffe, wir brauchen ihn morgen nicht so häufig. Aber wenn wir in brenzlige Situationen kommen, wissen wir, ist er da“, betont Terzic.

Der BVB ist am Mittwochabend (20.45 Uhr) zu Gast bei RB Leipzig. Es geht um den Einzug in das Halbfinale des DFB-Pokals.