Borussia Dortmund: Experte packt aus – steht das nächste BVB-Beben bevor?

Sportlich läuft es nicht und hinter den Kulissen brodelt es ebenfalls gewaltig. Fünf Spiele hatte Borussia Dortmund im neuen Jahr, vier wurden verloren, und die erste Partie nach dem Aus von Trainer Nuri Sahin endete mit einem enttäuschenden 2:2-Unentschieden gegen Werder Bremen.

Es sind also mehr als nur unruhige Zeiten bei Borussia Dortmund. Vom einstigen Top-, zum Krisen-Klub. Dabei könnte es wohl auch bald in der Führungsetage ordentlich knallen, vermutet Experte Didi Hamann.

Borussia Dortmund: Nächstes Beben nach Sahin-Aus?

Schon vor einigen Monaten wurde über ein Machtkampf hinter den Kulissen bei Borussia Dortmund berichtet. Sportdirektor Sebastian Kehl und Kaderplaner Sven Mislintat stehen dabei im Fokus. Nun könnte sich das nächste Beben anbahnen, vermutet Sky-Experte Didi Hamann.

„Verschlankung bringt nicht automatisch Verbesserung“, sagt der ehemalige Profi vor dem Bundesliga-Duell der Dortmunder gegen Bremen. „Nur wenn du Sven Mislintat als Technischen Direktor holst, der dem Sportdirektor untersteht und der Sportdirektor von der Verpflichtung nichts weiß, dann bist du davon abhängig, ob die beiden sich verstehen. Das scheint nicht der Fall zu sein und deswegen gehe ich davon aus, dass einer von den beiden gehen muss.“

Nach Nuri Sahin könnte also bald der nächste Akteur den BVB verlassen. Wer wird das sein? Für Hamann wohl nur noch eine Frage der Zeit. Kehl selbst will sich zu seinem Verhältnis mit Mislintat nicht äußern. „Auch da wird sehr viel diskutiert in den letzten Tagen und ich will eigentlich nicht mehr dazu beitragen, dass wir neues Gesprächsmaterial kreieren, weil das keinen Sinn macht“, sagte der Sportdirektor.

Kehl spricht Klartext

Und der ehemalige Profi fügte dann hinzu: „Ich versuche – und das schon seit über 20 Jahren – alles für Borussia Dortmund, für diesen Klub zu tun. Ich fühle mich verantwortlich für diese Situation und werde alles dafür tun, dass wir wieder in die Spur kommen, und das sollte die Verantwortung sein, die alle tragen in diesem Klub.“

Für Hamann sei es grundsätzlich gut, „dass du jemanden kennst und ihm auch vertraust. Das Vertrauen ist die Basis des Mannschaftserfolges. Ich würde es grundsätzlich nicht als negativ sehen“, sagte der Experte. Dann sprach er etwas an, was ebenfalls für die Fans ein großes Problem beim BVB ist „Natürlich haben sie alle Stallgeruch. Die waren alle schon länger im Verein oder sind Legenden im Verein. Vielleicht würde ein Impuls von Außen mal guttun. Aber dass die Leute von dort kommen oder große Rollen gespielt haben, auch als Spieler schon, ist im Moment nicht das Hauptproblem der Dortmunder.“

Es bleibt also spannend abzuwarten, wie sich die Lage beim BVB entwickelt – nicht nur sportlich. Läuft es weiterhin so schlecht, könnte es immer unruhiger werden.