Borussia Dortmund: Doppelte Ehre für BVB-Stars – erste Auszeichnung seit 2015

Bereits seit 2005 vergibt der DFB jährlich die Fritz-Walter-Medaille für die besten Nachwuchsspieler des Landes, welche jünger als 19, beziehungsweise 18 und 17 Jahre sind. Zuletzt wurde einem Spieler von Borussia Dortmund diese Ehrung im Jahr 2015 zuteil.

Doch in diesem Jahr ist es anders und gleich beide Auszeichnungen gehen an Spieler von Borussia Dortmund. Doch wer sind die glücklichen Gewinner?

Borussia Dortmund: Doppelte Auszeichnung für BVB-Stars

Wie der DFB bekanntgegeben hat, werden in diesem Jahr zwei BVB-Spieler mit der höchstmöglichen Ehrung für deutsche Nachwuchsspieler ausgezeichnet. Dabei gewannen in diesem Jahr Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko die Goldmedaillen in ihren jeweiligen Jahrgängen. Karim Adeyemi wurde dementsprechend mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold für den besten Nachwuchsspieler des Jahrgangs 2002 ausgezeichnet, während Youssoufa Moukoko als bester U17-Nachwuchsspieler geehrt wurde.

Bei den Frauen, bei welchen die Medaillen zum Ersten mal vergeben wurde, wurden Jule Brand von den VfL Wolfsburg Frauen und Lisanne Gräwe von Bayer 04 Leverkusen mit den jeweiligen Fritz-Walter-Goldmedaillen ausgezeichnet. Die Goldmedaille für den U18-Jahrgang bei den Herren gewann in diesem Jahr Florian Wirtz.

Borussia Dortmund: Diese Goldmedaillen-Gewinner hat der BVB

Der letzte BVB-Spieler, welcher mit der Fritz-Walter-Goldmedaille ausgezeichnet wurde, war Felix Passlack im Jahr 2015. Damals wurde der Verteidiger zum besten U17-Spieler Deutschlands ausgezeichnet. Doch er ist nicht der einzige Akteur in den schwarz-gelben-Reihen, der die begehrte Auszeichnung gewonnen hat.

Neben Passlack gewannen auch Karim Adeyemi im Jahr 2019 (U17 beim FC Liefering), Salih Özcan 2017 (U19 beim 1. FC Köln), Julian Brandt im Jahr 2014 (U18 bei Bayer Leverkusen) ebenso wie Emre Can 2011 (U17 beim FC Bayern München) die Gold-Medaille.