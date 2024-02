Borussia Dortmund an Premier-League-Star dran: BVB-Hammer im zweiten Versuch?

In der kommenden Sommer-Transferperiode wird es bei Borussia Dortmund wieder spannend auf dem Transfermarkt. Neben einigen Abgängen wird es beim BVB sicherlich zur neuen Saison dann auch wieder einige neue Gesichter im Team geben.

Dabei könnte Borussia Dortmund wohl in der Premier League fündig geworden sein. Schon vor einigen Jahren war der BVB an einem Star interessiert. Zu einem Transfer kam es allerdings nicht. Klappt es im zweiten Versuch?

Borussia Dortmund an Premier-League-Star dran

Borussia Dortmund plant schon für die kommende Saison 2024/25. Denn Sportdirektor Sebastian Kehl ist schon auf der Suche nach neuen Spielern. Gerüchte um Transfers gab es in den vergangenen Wochen schon während der Winter-Transferperiode viele. Nun brodelt die Gerüchteküche weiterhin.

Dieses Mal geht es um Kaoru Mitoma. Schon vor zwei Jahren beobachtete der BVB den Japaner von Brighton & Hove Albion. Doch der Flügelflitzer blieb in der Premier League und verlängerte seinen Vertrag bis 2027. Im Sommer könnte der begehrte Offensivspieler aber den Verein wechseln.

Ob es im zweiten Versuch zu den Dortmundern klappt? Der türkische Transfer-Journalist Ekrem Konur berichtet, dass die Schwarzgelben an Mitoma interessiert seien. Im Team von Trainer Roberto de Zerbi gehört der japanische Nationalspieler zu den besten Spielern und glänzte in der laufenden Saison mit neun Torbeteiligungen.

Konkurrenz ist gewaltig

Doch so einfach wird es für Borussia Dortmund nicht, einen begehrten Spieler zu verpflichten. So soll es nämlich Konkurrenz mit dem FC Barcelona, Manchester United und dem FC Arsenal geben. Gegen diese namhaften Interessenten muss der BVB sich erstmal durchsetzen.

Der BVB soll an Mitoma von Brighton interessiert sein. Foto: IMAGO/Pro Sports Images

Dazu wird auch die Ablösesumme ein gewaltiges Problem für Sebastian Kehl und Co. Demnach könnte ein Transfer von Mitoma die 50-Millionen-Euro-Grenze überschreiten. Es ist mehr als nur unwahrscheinlich, dass die Schwarzgelben bei seinem Spieler finanziell solch ein großes Risiko eingehen werden.

