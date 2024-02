Borussia Dortmund: Flirt mit klaren Forderungen an BVB – scheitert deshalb ein Transfer?

Wenn im kommenden Sommer das Transferfenster öffnet, wird Borussia Dortmund wieder auf die Suche nach neuen Spielern gehen. Schon vorher schaut sich der BVB in den Ligen um, wer besonders für Aufsehen sorgt. Dabei müssen sie nicht einmal ins Ausland blicken.

Denn in Deutschland gibt es aktuell einen Shootingstar, bei dem die Interessenten Schlange stehen. Mit Borussia Dortmund gab es wohl schon Kontakt. Der Flirt hat einige Forderungen an den BVB. Sie könnten zum Problem werden…

Borussia Dortmund: Flirt mit klaren Forderungen

Mit seinen 18 Jahren sorgt Can Uzun schon für mächtig Furore beim 1. FC Nürnberg. In der laufenden Saison gehört er zu den größten Überraschungen der 2. Bundesliga und hat schon mehrere Klubs auf sich aufmerksam gemacht – dazu zählt auch Borussia Dortmund. Die Interessenten-Liste ist lang, Uzun wird den Klub aller Voraussicht nach verlassen.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass er (Can Uzun, Anm. d. Red.) über den Sommer bleibt, ist relativ gering. Die Vereine stehen Schlange“, sagte zuletzt Nürnberg-Sportchef Dieter Hecking. Die Frage ist nur: Welcher Mannschaft schließt sich der Youngster an?

Laut den „Ruhr Nachrichten“ gab es bereits Gespräche zwischen Uzun und den Dortmundern. Aber auch Eintracht Frankfurt, Newcastle United, Brighton & Hove Albion, der FC Fulham und Inter Mailand sollen ihre Fühler ausgestreckt haben. Dem Bericht nach hat Uzun auch schon klare Forderungen an seinen neuen Klub.

Scheitert ein BVB-Wechsel?

Demnach will Uzun bei seinem neuen Klub nicht nur Ergänzungsspieler sein, sondern viel Spielzeit bekommen und eine wichtige Rolle in der Mannschaft einnehmen. Außerdem will der Youngster nicht als Stürmer eingesetzt werden, sondern als Zehner oder Achter. Ob Borussia Dortmund von diesen Forderungen abgeschreckt sein wird?

Dass das Top-Talent in Dortmund in diesem Alter direkt eine tragende Rolle bekommt, ist allerdings fraglich. Zwar haben junge Spieler in der Vergangenheit immer wieder viel Spielzeit bekommen, doch diese Forderungen könnten für den BVB wohl zu viel sein.

Sollten die Schwarzgelben dennoch zugreifen, müsste eine hohe Ablöse gezahlt werden. Uzun hat in Nürnberg nämlich noch einen Vertrag bis 2027 und durch mehr Interessenten steigt auch die Ablöse.