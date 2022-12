Borussia Dortmund: Hängepartie statt Durchbruch! BVB-Juwel kassiert bittere Ansage – „Durchwachsen“

Auf der zuletzt absolvierten Asienreise hat Borussia Dortmund besonders den jungen Talenten Einsatzzeiten gegeben, um sich für die Profimannschaft zu empfehlen. Vor allem in den ersten beiden Spielen konnten diese auch durch Tore und Vorlagen durchaus überzeugen.

Nun hat sich der Trainer der U23 von Borussia Dortmund, Christian Preußer, zu der Entwicklung eines Talents geäußert: Jayden Braaf. Doch dabei schlägt er unerwartet kritische Töne an.

Borussia Dortmund: U23-Coach fällt bitteres Urteil

Zum Abschluss der Hinrunde in der 3. Liga hat sich der U23-Coach des BVB, Christian Preußer, zu Jayden Braaf geäußert. Der 20-jährige Niederländer kam im Sommer 2022 aus der Jugendabteilung von Manchester City zu Borussia Dortmund. Ein Flügelflitzer aus der City-Schmiede? Da denken BVB-Fans natürlich sofort an Ex-Star Jadon Sancho. Auch Braaf sollte auf lange Sicht fester Teil des Dortmunder Profikaders werden.

Nach anfänglichen Anpassungsschwierigkeiten und einer Knieverletzung kickte er sieben Mal für die zweite Mannschaft des BVB – doch bei den letzten vier Spielen schaffte er es nicht einmal in den Kader.

Trainer Preußer wird gegenüber dem „Kicker“ deutlich: „Er ist noch nicht in der Lage, über einen längeren Zeitraum auf dem Platz zu stehen“. Und er setzt noch einen oben drauf: „Auch seine Einwechslungen waren durchwachsen“.

Borussia Dortmund: Preußer hat noch Hoffnung bei Braaf

Im Anschluss machte der 38-Jährige dann allerdings deutlich, dass er die Hoffnung bei Braaf noch nicht aufgegeben hat. „Er ist ein Tempospieler, man merkt ihm aber an, dass er lange verletzt war“, meint Preußer, ehe eine Ansage an das Talent folgte: „Im Eins-gegen-eins muss er eigentlich komplett herausragen in der 3. Liga. Das haben wir aber noch nicht geschafft“.

Auf der Asienreise des BVB zeigte der Niederländer dann, welche Qualitäten in ihm stecken. Gegen die Lion City Sailors legte Braaf zwei Treffer für Donyell Malen auf, im Spiel gegen Johor servierte er eine weitere Vorlage für seinen niederländischen Landsmann. Mit seinem Tempo und seiner Dribblingstärke zeigte er sich in den Testspielen durchaus torgefährlich. Sollte er diese Leistungen auch konstant in der 3. Liga abrufen, wird das Fazit von Coach Preußer sicherlich positiver ausfallen als bisher.