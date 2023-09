Borussia Dortmund reibt sich verblüfft die Augen! War DIESE Entscheidung ein teurer Fehler?

Bei Borussia Dortmund ist im Sommer einiges passiert. Die Transfers des Vizemeisters schlugen bisweilen hohe Wellen. Die Namen Jude Bellingham, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer bestimmten die Monate Juli und August.

Die Aktivitäten von Borussia Dortmund gingen aber über dieses Trio hinaus. Völlig unter dem Radar trennte sich Schwarz-Gelb von einem Spieler, der nun prompt in der Bundesliga für Aufsehen sorgt. Hat der BVB einen teuren Fehler begangen?

Borussia Dortmund: Ex-Spieler dreht auf

Er kam, sah und siegte – Justin Njinmah ist der neue Liebling bei Werder Bremen! Beim Topspiel des 5. Spieltages war es der 22-Jährige, der als Joker für den Sieg sorgte. Dabei hatte er gerade mal wenige Sekunden auf dem Feld gestanden, ehe er gegen Köln den 2:1-Siegtreffer erzielte.

Es ist bereits das zweite Mal im September, dass Njinmah als Einwechselspieler für Furore sorgt. Bereits drei Wochen zuvor hatte er gegen Mainz als Joker ein Tor und eine Vorlage erzielt. Seine Auftritte lassen Borussia Dortmund grübeln, ob man den Spieler nicht vielleicht doch hätte behalten sollen.

Njinmah war dem BVB zu teuer

Denn der Flügelflitzer ist ein bekanntes Gesicht. Von Anfang 2022 stand er bis vor kurzem bei der U23 per Leihe unter Vertrag. Dabei sorgte er vor allem mit einem irren Torlauf in der letzten Rückrunde für Schlagzeilen. Sogar zu einem Profieinsatz in der Bundesliga kam er.

Njinmah legt los. Foto: IMAGO/Nordphoto

Zudem besaßen die Schwarz-Gelben eine Kaufoption, die man im Sommer hätte ziehen können. Berichte über die Höhe der zu zahlenden Summe variierten, doch letztendlich entschied sich Dortmund gegen einen Transfer Njinmahs.

Borussia Dortmund: Abgang ein Fehler?

Angesichts des immer noch eigenen lahmenden Angriffs würde man sich beim BVB derzeit freuen, so einen frischen Impuls von der Bank bringen zu können. Zuletzt tat sich die Offensive der Dortmunder auch gegen Wolfsburg schwer. Macht Njinmah so weiter, dürfte er am Ende der Saison weitaus mehr wert sein, als es die Kaufoption war.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Bundesliga-Mannschaft von Borussia Dortmund auf den Flügeln doppelt besetzt ist – wenn alle Spieler fit sind. Für Njinmah hätte es vermutlich nicht viel Platz gegeben. Und in der 3. Liga hätte er selbst vermutlich nicht bleiben wollen.