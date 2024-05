Borussia Dortmund: Talent verkündet es selbst – sein Abschied ist besiegelt

Borussia Dortmund verliert in diesem Sommer ein vielversprechendes Talent: Samuel Bamba wird den BVB verlassen. Das gab der 20-Jährige jetzt selbst bei Instagram bekannt.

Nach zwölf Jahren bei Borussia Dortmund ist für Samuel Bamba Schluss. Der Flügelstürmer wird sich eine neue Herausforderung suchen. Wo er ab der kommenden Saison spielt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Borussia Dortmund: Bamba verlässt den BVB

„12 Jahre in Schwarz-Gelb! Was für eine unglaubliche Reise das war! Ich möchte mich bei jedem Teamkollegen, Trainer und Mitarbeiter bedanken, den ich in all den Jahren hatte! Einmal Borusse, immer Borusse“, schrieb Bamba am Sonntagabend (19. Mai) bei Instagram und teilte dazu einige Bilder aus seiner Zeit beim BVB.

Bamba kam 2013 aus der Jugend von RW Ahlen zu Borussia Dortmund. Er durchlief alle Jugendmannschaft des BVB und feierte 2022 mit der U19 die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft. In dieser Saison lief er hauptsächlich für die zweite Dortmunder Mannschaft in der 3. Liga (21 Spiele, 1 Tor) auf.

Am 16. Dezember 2023 hatte der 20-Jährige seinen größten Moment im BVB-Trikot. An diesem Tag feierte er gegen den FC Augsburg sein Bundesliga-Debüt, wurde in der 72. Minute für Jamie Bynoe-Gittens eingewechselt. Und auch eine Woche später gegen den FSV Mainz 05 bekam Bamba Spielzeit von Trainer Edin Terzic.

Ziel noch unbekannt

Festspielen konnte sich der Flügelstürmer bei den Profis allerdings nicht. Und so wird er den BVB nun im Sommer verlassen. Sein Vertrag läuft aus. Wohin es Bamba allerdings zieht, ist noch unklar. Vereine aus der 2. Bundesliga und 3. Liga dürften nun aber wohl ihre Fühler nach dem pfeilschnellen BVB-Talent ausstrecken.