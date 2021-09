Borussia Dortmund: Steht ER plötzlich im BVB-Fokus? Die Sache hat einen gewaltigen Haken

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Kaum hat das Sommer-Transferfenster geschlossen, da wird Borussia Dortmund schon gleich wieder mit dem nächsten Supertalent in Verbindung gebracht.

In den Niederlanden macht derzeit das Gerücht die Runde, der BVB habe ein Auge auf Jurrien Timber geworfen. Der 20-Jährige ist derzeit DER Defensiv-Shootingstar im niederländischen Fußball.

Borussia Dortmund: Ajax-Juwel im Visier?

Seine beeindruckenden Leistungen bei Ajax Amsterdam verschafften dem Abwehrspieler einen Platz in der niederländischen Nationalmannschaft bei der EM in diesem Sommer, wo er in den vier Partien der Niederländer drei Mal zum Einsatz kam. Spätestens dort geriet Timber in den Fokus europäischer Topclubs – wurde etwa auch Borussia Dortmund auf den Youngster aufmerksam?

Borussia Dortmund: Hat Sportdirektor Michael Zorc etwa ein Auge auf Jurrien Timber von Ajax Amsterdam geworfen? Foto: imago images/Revierfoto - imago/ANP

Das berichten zumindest niederländische Medien. Demnach zähle Borussia Dortmund zu den Interessenten im Werben um das Abwehrt-Juwel. Auf den ersten Blick sind die Berichte nicht überraschend. Schließlich plagen den BVB seit Wochen enorme Verletzungs-Sorgen in der Abwehr.

----------------------

Mehr zum BVB:

Borussia Dortmund: BVB-Fans horchen auf – diese Worte von Sebastian Kehl dürften sie gerne hören

BVB-Star Hummels mit Liebeserklärung: „Ohne irgendeinen Zweifel“

BVB-Star sieht FIFA-Rating und ist sauer – „Eine Frechheit“

----------------------

Borussia Dortmund: Timber wohl enorm teuer

Auf den zweiten Blick wird jedoch schnell deutlich, dass die Sache für Borussia Dortmund einen gewaltigen Haken hat. Denn der BVB steht mit seinem angeblichen Interesse an Timber nun wahrlich nicht alleine da.

Halb Europa soll den 20-Jährigen jagen. Vor allem der FC Chelsea und Paris Saint-Germain sollen heiß auf den Verteidiger sein.

Timbers Vertrag bei Ajax läuft noch bis 2024. Bei seinem enormen Talent und einem Blick auf vergleichbare Transfers kann man davon ausgehen, dass der niederländische Spitzenclub bei einem Wechsel im kommenden Jahr wohl eine Ablöse von mindestens 50 Millionen Euro verlangen würde.

Bei derart schwindelerregenden Summen wäre Borussia Dortmund vermutlich schnell aus dem Rennen um Timber. Stattdessen wird der BVB wohl eher hoffen, dass die eigenen Abwehr-Talente Dan-Axel Zagadou und Soumaila Coulibaly nach ihren langwierigen Verletzungen schnell wieder fit werden. (dhe)