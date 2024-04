Alarm bei Borussia Dortmund! BVB-Star plötzlich heiß umworben

Auf dem Rasen kämpft Borussia Dortmund noch um die Champions League – daneben wird bereits kräftig am Kader für die nächste Saison geschraubt. Doch Vorsicht! Der ein oder andere BVB-Star ist heiß umworben.

Plötzlich haben gleich mehrere englische Klubs Julian Ryerson auf dem Wunschzettel. Der Norweger gehört zu den konstantesten Spielern von Borussia Dortmund, hat dadurch offenbar Interesse geweckt. Muss der BVB aktiv werden, um seinen Star zu halten?

Borussia Dortmund: Ryerson weckt Begehrlichkeiten

In München lieferte er eine absolute Gala ab – einschließlich eines Treffers zum entscheidenden 2:0. Schon vorher hat sich Julian Ryerson aber auf die Zettel mehrerer Klubs gespielt. Der Rechtsverteidiger ist die geborene Konstanz, spielt selten so galaktisch wie in der Allianz Arena – aber immer am Einsatzmaximum und praktisch ohne Totalausfälle. In Dortmund ist er damit leider eine seltene Spezies.

Die Ablöse von 5 Millionen Euro, das steht schon jetzt fest, war bestens investiert. Und weil gute Außenverteidiger stets rar gesät sind, haben sich nun mehrere Klubs an die Hacken des Norwegers geheftet. Brighton & Hove Albion und Aston Villa, so berichtet „Sky“, gehören zu den Interessenten, die den 26-Jährigen nur zu gerne verpflichten würden.

Bei einem Vertrag bis 2026 sollte sich der BVB eigentlich zurücklehnen können. Aber: Mit „nur“ drei Millionen Euro ist Julian Ryerson weit hinten in der Gehaltstabelle von Borussia Dortmund. Das Salär wird dem Rechtsfuß nicht gerecht. Sollte auch er das so sehen – und die Premier-League-Klubs wie bekannt mit Geld um sich werfen – könnte er schwach werden. Womöglich sollte man sich bei Schwarzgelb mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung samt Gehaltserhöhung beschäftigen. Sonst könnte es im Sommer kritisch werden.