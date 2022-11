Borussia Dortmund: Ist der Knoten endlich geplatzt? Terzic mit Sonderlob für BVB-Star

Nach der vergangenen Saison galt Julian Brandt bei Borussia Dortmund einmal mehr als Verkaufskandidat. Zwar zeigte der Nationalspieler des Öfteren seine Klasse in der Offensive, seine Arbeit gegen den Ball war dabei allerdings nur selten zufriedenstellend für seine Trainer.

In dieser Saison ist das anders. Seine bisherigen Leistungen zeigen, dass er offenbar endgültig bei Borussia Dortmund angekommen ist. Dies machte auch sein Trainer nochmal deutlich.

Borussia Dortmund: Terzic mit erneuter Lobeshymne auf Brandt

Während in den vergangenen Monaten oft lobende Worte auf Jude Bellingham verteilt wurden, galt die Anerkennung in den letzten Tagen beim BVB besonders einem Mann: Julian Brandt. Auf der Pressekonferenz der Dortmunder vor dem Auswärtsspiel in Wolfsburg hat sich Edin Terzic einmal mehr zu der herausragenden Entwicklung vom Nationalspieler geäußert.

„Er hat aktuell seine beste Form, seitdem er bei uns ist“, beginnt der BVB-Coach. Im Anschluss erklärte er, weshalb der BVB-Star plötzlich so stark ist. „Er arbeitet hart, hat im Bereich der Ernährung etwas umgestellt“, wodurch er sich laut Terzic „sehr frisch, sehr wohl“ fühlen würde. „Wir haben das alles mitbekommen, was über ihn geschrieben wurde. Dann hat er sich im Podcast etwas unglücklich geäußert. Die einzige Möglichkeit ist, diese Dinge nicht zum Bumerang werden zu lassen. Er hat sich richtig in die Saison reingekämpft. Wir sind sehr froh mit seiner Form und hoffen, dass er noch besser performen kann“, so Terzic abschließend.

Borussia Dortmund: Brandt wird für Terzic unverzichtbar

Die guten Leistungen in dieser Saison machen Brandt für Terzic unverzichtbar in dieser Saison. Besonders seit dem Ausfall von Marco Reus blüht der Nationalspieler auf. Auf der zentralen Position in der schwarz-gelben-Offensive ist der 26-Jährige an so gut wie jedem Angriff beteiligt und erzielte so schon vier Tore und drei Vorlagen in seinen bisherigen 19 Partien für die Dortmunder.

Besonders gut zu sehen war Brandts Einfluss auf das Spiel des BVB in der Partie gegen den FC Kopenhagen. Nachdem er eingewechselt worden war, belebte er das Spiel der Dortmunder zusammen mit Moukoko förmlich und erspielte dem Klub so in kürzester Zeit zwei Großchancen. Ein Julian Brandt in dieser Form ist unverzichtbar für Edin Terzic.